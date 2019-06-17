市場推廣主任詐騙公司向其父、妻名下公司付860萬貨款　囚30個月

南康有限公司前市場推廣主任張自強，向一間由其父親及妻子持有的貿易公司支付逾860萬元貨款，早前被裁定一項欺詐罪名成立，違反《盜竊罪條例》第16A條，今日（17日）在區域法院被判入獄30個月。

廉署接獲貪污投訴後調查發現，有市場推廣主任騙任職公司，向其父及妻名下公司付860萬貨款。（資料圖片）

被告張自強（37歲），案發時任職南康市場推廣主任，南康從事文具貿易，自2009年起向一間內地電子公司採購碎紙機及過膠機，被告負責訂貨及安排支付貨款。案情透露，2010年以前，所有應付予該內地公司的款項，會直接用電匯或現金方式，約於2010年2月，被告向南康表示該內地公司更改了付款指示，其所有貨款改支付予東江貿易裝修工程公司。

基於相信東江是該電子公司在香港成立的公司，南康在2010年2月至2015年11月期間，以63張支票向東江支付合共逾860萬元，以支付尚欠該內地公司的貨款。被告於2015年11月提議向該內地公司採購其他產品。南康遂前往該公司的廠房視察，發現該內地公司已沒有在其發票上註明的地址營業。

廉署接獲貪污投訴後調查發現，東江其實是由被告的父親及妻子持有。案情透露，被告在上述期間，曾在南康支付予東江的860萬多元中扣起5%至10%的金額，即逾76萬元。南康在廉署調查案件期間提供全面協助。

控方今日由控方大律師姚本成代表出庭，並由廉署人員李麗瑩協助。暫委法官鄭紀航上星期五(14日)裁定被告罪名成立時稱，法庭所達到唯一不可抗拒的推斷，是被告策劃詐騙以謀取私利逾76萬元。