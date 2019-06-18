鄭經翰指湯家驊2004年曾透露被掌黑材料　湯否認兼指遭抺黑

正當特首林鄭月娥因逃犯條例而弄得焦頭爛額、內閣行政會議成員均遭拖累之際，前電台名咀、「大班」鄭經翰上周六（15日）罕有地在網台節目聲稱，行會成員湯家驊2004年曾於聚會上自稱被傳媒掌握黑材料，不清楚湯是否因此轉投建制陣營。 上述視頻近日在網上廣泛流傳。《香港01》今午（18日）向湯家驊查詢鄭經翰所言是否屬實，湯強烈否認自己被人掌握黑材料，而「聚會」等私人場合便不置評論。湯又批評，有關言論抹黑他，是對他的攻擊。 根據鄭經翰所言，多名資深大律師包括民主黨創黨主席李柱銘、公民黨前主席余若薇、梁家傑及前法律界立法會議員吳靄儀都有出席該次聚會。《香港01》向他們查詢，其中梁回應指不記得事件。

行政會議成員、資深大律師湯家驊周二（18日）接受《香港01》電話訪問，否認2004年曾自稱被掌握黑材料，又指有關言論是抹黑他。（資料圖片／林若勤攝）

湯家驊否認自己有黑材料 稱遭抹黑

湯家驊今午（18日）接受《香港01》電話訪問，直接否認自己有黑材料被任何人掌握，而對於鄭經翰所指2004年的聚會，湯表示當時有很多聚會，「唔知佢（鄭）講緊邊個」，又稱不會回應私人的談話場合。

湯家驊指，有關言論是對他個人的抹黑，至於他被指因有黑材料而轉換政治立場，湯稱很多人會抹黑政治人物，故不會回應。湯謂，自己與鄭的政見不同，理解對方攻擊他，就可以爭取到政治立場相同的人支持，「我會原諒佢（鄭），會明白佢既出發點。」

前電台名咀、「大班」鄭經翰於上周六的D100網台節目上，單方面聲稱湯家驊2004年在鄭的家中開會，湯當時自稱被傳媒掌握黑材料，而各人商討如何處理。（Youtube片段截圖）

鄭經翰於網台單方面指稱 湯04年自稱被人掌握黑材料

網台「D100」上周六（15日）於Youtube發布節目，兩名主持與鄭經翰對談。鄭經翰聲稱，2004年立法會換屆選舉前的某日，多位民主派人士包括李柱銘、余若薇、梁家傑、吳靄儀，以及湯家驊及其太太，集合在鄭經翰家中開會。

鄭經翰續聲稱，湯家驊當時指自己有黑材料遭周刊掌握，與各人討論如何處理。鄭經翰聲稱，各人建議湯承認事件，而相關媒體最終無披露黑材料。鄭經翰稱，肯定有人掌握湯的黑材料，但鄭不清楚湯是否因為有黑材料，因此轉投建制陣營。

前電台名咀、「大班」鄭經翰於上周六的D100網台節目上，單方面聲稱湯家驊2004年在鄭的家中開會，湯當時自稱被傳媒掌握黑材料，而各人商討如何處理。（資料圖片／李澤彤攝）

被指在場與湯商量處理黑材料 梁家傑：不記得事件

《香港01》就鄭的言論，同時致電向梁家傑、余若薇及李柱銘查詢，其中梁家傑回應指不記得有關事件；余若薇及李柱銘則未有接聽電話，截稿前未獲回覆。

翻查資料，2004年公民黨尚未成立，而湯家驊是以「四十五條關注組」名義，參選立法會新界東地區直選，他並成功當選，首次晉身議會。

2015年，全體民主派議員投票否決政改方案後，湯家驊宣布退出公民黨，同時辭去新界東地區直選議席。2017年，特首林鄭月娥正式履新，湯家驊獲邀加入行政會議。