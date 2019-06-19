年輕人選民登記率遠遜長者　港島長者選民比年輕人多6.3萬　

本港近期因反《逃犯條例》而導致大批市民上街遊行，並與警方發生衝突，並呼籲年青人登記做選民，希望在未來的區議會和立法會選舉中令民主派奪得更多議席。 分析2018年選民登記冊，以及當年九龍西兩次補選投票情況，發現長者與年輕的選民人數和投票人數足以左右選舉結果。其中35歲或以下人士選民登記比率遠低於全港平均，其中18至20歲人士更只有54%人是選民。 另外，在311補選各區投票長者均比年輕人多，而東區投票長者更比年輕人多1.8萬人；而當年九龍西兩場補選，1125投票長者比311多近5,700人，而投票年輕人則減少逾4,000人。

35歲或以下人士登記做選民比率明顯偏低。

根據選舉事務處數字，在2018年全港合資格的市民中，有79%人已登記做選民。不過，青年人成為選民的比率遠低於平均數目。其中18至20歲的青年只有54.5%已登記做選民，至於21至35歲的已登記選民亦低於全港平均登記比率，介乎72.6%至77.1%。

在五大立法會選區中，港島長者選民比年輕人多6.3萬，其次是九龍東、九龍西；相反新界東及新界西年輕選民比長者多。

青年人登記做選民比率較長者低

若以實際數字計算，年輕選民數目亦遠比長者少。18至40歲的登記選民約115萬人，佔整體選民三成；然而，61歲或以上的登記選民超過121萬，當中有53萬人是71歲或以上的長者，兩者相差近6萬人。在5個立法會選區中，港島、九龍東及九龍西三區均是長者比年輕選民多，其中港島長者選民比年輕人多6.3萬人。相反，新界東和新界西則是年輕選民比長者多，分別相差4.9萬人和3.5萬人。

換句話說，假若40歲以下人士登記做選民的人數和比例增加，這批新登記選民將有望影響選情。

311補選東區投票長者比年輕人多近1.8萬人。 長者較年輕青人更踴躍投票 實際投票情況而言，長者亦比年輕人更踴躍。在2018年311立法會補選，涉及港島、九龍西和新界東各1個議席，18區中有11區的選民可投票，而各區投票長者均比年輕人多。差距最大的是東區，投票長者比年輕人多近1.8萬人；其次是九龍城和深水埗，投票長者分別比年輕人多1.2萬和1.1萬人。 在是次選舉中，代表建制派出戰九龍西的民建聯鄭泳舜，以2,000多票之差擊敗泛民代表姚松炎，是建制派首次在單議席單票制的選舉中擊敗泛民勝選。