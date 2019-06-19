【逃犯條例】學聯：政府明午5時前回應4大訴求　否則行動升級

多家大專院校的學生會於今日（19日）舉行聯合記者會，表示對政府近日宣布「暫緩」而非「撤回」《逃犯條例》修訂的決定非常不滿，表明若政府在周四（20日）下午5時前未正面回應四大訴求，將會行動升級，號召市民參與反對修訂逃犯條例之不合作行動，以及周五（21日）早上到政府總部外和平表達訴求。

學聯指，若政府不回應訴求，將於21日早上到政府總部外和平表達訴求。（資料圖片／蔡正邦攝）

逃犯條例修訂引起軒然大波，其後政府舉行記者會回應，但特首林鄭月娥在表示「真誠道歉」之外，仍拒絕明言「撤回」。由大專院校學生會所組成的學聯今日（19日）回應指，對政府的回應非常不滿、感到憤怒，亦認為政府部門之間不斷推卸責任，特首的道歉毫無用處，故將會繼續抗爭運動。

學聯表明，若政府在20日下午5時前未正面回應四大訴求，包括撤回修訂條例草案、收回6.12暴動定性、撤銷條例控罪和追究警方過度使用武力，學聯將會行動升級：呼籲市民上街參與不合作運動，和到21日早上到政府總部外和平表達訴求。

學聯及多間大專院校學生會要求行政長官林鄭月娥，在明日傍晚五時前回應訴求，否則會升級抗爭行動。（陳康智攝）

中大學生會會長：不會發動具爭議性激烈抗爭

香港中文大學學生會會長蘇浚鋒表示，不合作行動，如坊間發起的阻塞地鐵行動，能增加政府的管治成本，希望廣大市民能一同參與。被問及行動升級，是否代表會採取更激烈的競爭手段時，他表示學聯不排除進一步行動，但不會發動具爭議性的激烈抗爭。他認為和平理性非暴力和勇武抗爭的抗議方法能「各有各做」，具共存的空間。

關於學聯的4個訴求，較坊間的5大訴求少了「特首下台」一項，香港城市大學學生會臨時行政委員會署理外務副會長邵嵐表示，「特首下台」相對上迫切性較低，希望能把焦點放在其餘四大訴求。