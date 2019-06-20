【逃犯條例】行動勝割席　唱詩解衝突　前政助羅永聰：畀掌聲教徒

6.16民陣大遊行後，不少人於立法會一帶集會。傳媒在人群中發現前財政司司長政治羅永聰的身影，成為僅有願意走入群眾，貼地在「示威區」高歌的「前高官」。 他事後接受《香港01》訪問，提到當日與宗教團體同聲唱聖詩，目睹「想攪事的朋友」知難而退：「與其事後與暴力割席，何不事前阻止暴力發生。教徒很厲害，他們解決了一個存在已久的問題。」

6.16金鐘的集會是羅永聰近年首個參與的大型公眾活動。（蕭文學攝）

6.16金鐘一帶的集會，是羅永聰離職政府兩年多以來首個參與的大型公眾活動：「我怕見報，所以不出來。不過這次有些事不可以不說！」令他不吐不快的並不是對「修例」的立場，而是他在「聖詩班」的見聞。

6.16遊行後，不少市民聚集「煲底」及附近一帶集會，羅永聰認為當日的詩歌班阻止了暴力衝突。（資料圖片） 羅永聰指6.9的遊行後，有留守人士與警方衝突，6.12日金鐘集會又以催淚彈等彈藥驅散：「6.16的人更多，有暴力的危機會更大。」他沒有遊行，直接前往集會現場的「宗教陣地」唱起聖詩：「大台的主持當時都很激動地叫口號，當教徒開始唱聖詩，我真的體驗到的和平，『和理非非』的極致是怎樣。」 口罩人見「詩歌班」掉頭走 隨着「煲底」（立法會示威區）聖詩班參與的人越來越多，羅永聰見識到「詩歌的力量」，他形容當日幾乎全部出席集會的人都和平理性，不過也留意到極少部分人明顯「有備而來」，而且對警察多番挑釁，甚至對現場處防的警員破口大罵。「主教及牧師見到站就站到他們前面，隔在他們和警察之間繼續唱聖詩，大概唱了20分鐘，他們都不好意思再鬧。」「有些戴着口罩裝備的年輕人，一進來示威區見到現場和平，便立即走到其他地方。」他指出與其在發生暴力事件後「割席」，偏好和平的大多數何不以行動防止暴力，這次教徒的實際行動制止了衝突，應記一功。

對於暴力衝突，羅永聰認為應理性分析，不應簡單地使用「學生」、「暴徒」等標籤。（鄧穎韜攝) 加入政府之前做過傳媒工作的羅永聰，留意到近日輿論觀點被簡化，特別是學生爭取時的責任問題：「示威的是學生，學生做事是神聖，神聖所以稱他們做暴徒就有錯。不過現場不只有學生，甚至有個別同學在做非常不理性的事。」「如果有學生證可為所欲為，我第一時間到院校辦張學生證，我認為這不是香港高舉理性。」

↓↓6月16日遊行及集會情況

+ 3 + 2

↓↓6月12日警方使用各類武力驅散示威者↓↓