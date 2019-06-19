【逃犯條例】 曾俊華前政助羅永聰：如果林鄭可話事　已落台9次

「你一定不會下台？」 「為何如此堅持不肯說撤回？」 周二（18日）政府總部內特首林鄭月娥正就《逃犯條例》修例風波致歉並接受記者提問；政總外有前問責官員羅永聰評論事件，坦言政府硬推條例是錯判時勢。他又謂林鄭若可自行決定，「已下台9次了。」至於如何為現屆政府挽回劣勢，他回應雖消極卻理性。

羅永聰承認曾出席6.16金鐘一帶的集會，又期望民情盡快降溫。（蕭文學攝）

特首記者會與訪問幾乎同步進行，記者還來不及感受外間的反應，羅永聰輕輕一句「都估到了吧」，甫坐下便抒己見。曾經為前財政司司長曾俊華的「軍師」，在特首選戰中與林鄭陣營對陣，對於要求「林鄭下台」的聲音此起彼落，羅永聰指她亦身不由己：「如果特首可作主，她已下台9次。我不期望見到成為特首的人多的是，她不是排第一」羅明言害怕有比現任更差的特首上場，但若林鄭願意承擔政治責任尤是可敬。

羅永聰認為硬推修例做法不智。（鄧穎韜攝） 讀過法律、做過傳媒的他，完全不想參與「撤回」與「暫緩」的文學爭論，一劍直指修例的決策人：「公眾的反應已告訴做決定的人，堅持修例未必是很聰明的事。有些事情不是無法預計，當社會如此沸騰，我不明白哪裏來的信心覺得還可以推。」

特首選舉期間，林鄭月娥戲言「挖角」羅永聰。（資料圖片）

競選時林鄭月娥表明欣賞羅永聰，更公開「挖角」，羅永聰指從未收過她正式邀請。假若今天林鄭邀他救亡，他可有什麼方法助她「起死回生」？他指行政機關的弱勢是香港的宿命：「（政府）腹背受敵又要顧上面，又要顧及下面，一個低能量，一個有很多制肘，寸步難行的行政機關的政府，可能是命運來的。」

↓↓看清《逃犯條例》修訂事件簿↓↓