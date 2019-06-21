【逃犯條例】示威行動升級　參與者：已做足心理準備

學聯及多個大專學生會要求特首林鄭月娥回應訴求，但林鄭未有在限期前回應，因此今日（21日）宣布將行動升級，包圍立法會。在早上8時，立法會示威區已有過千名示威者聚集，有示威者者表示在6月12日示威期間「食過催淚彈」，有心理準備政府會再武力清場。

就讀香港知專設計學院的張生，今早7時到達現場，他坦言現時人數較想像中少，相信不少人或需上班，放工後才到現場。對於今日行動升級，他表示已做足心理準備，6月12日的武力清場或會重現，不過直言當日已「食過催淚彈」，知道如何保護自己應對。

張先生表示，6月12日示威期間曾「食過催淚彈」，已有心理準備政府會武力清場。（黃偉倫攝）

丁小姐今日同樣約7點到場，她直言：｢唔出嚟唔得｣，批評特首林鄭月娥完全漠視港人意見，過百萬人上街都被鄙視，更用布袋彈對付手無寸鐵的和平示威者。

她表示，未知今日行動會如何升級，不過相信絕大部分示威者都是和平非暴力。她坦言擔心「6.12」的武力清場重現，「布袋彈都會死人」。不過她比喻道：｢如果你阿媽被人打，就算嗰個人好大隻、有刀有槍，你都會出嚟保護」，故認為今日始終需站出來，市民間互相保護。