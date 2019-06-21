煤氣8月1日起加價4.4%　75%用戶加幅料少於十元　未來兩年凍收費

環境局今日（21日）向立法會提交文件，中華煤氣將由8月1日起將每兆焦耳的標準煤氣收費調高1.1仙，加幅為4.4%。煤氣解釋，是次調整收費是為了應付通脹、人工等成本，以及在未來數年的資本投資。加價後，約七成半住宅用戶每月煤氣費的加幅不會多於十元，煤氣亦承諾未來兩年不再加價。

中華煤氣將於8月1日起加價4.4%。（資料圖片）

環境局向立法會經濟發展事務委員會提交的文件顯示，中華煤氣計劃於今年8月1日起，調高每兆焦耳的標準煤氣收 費至26.05仙，是繼2017年8月後，再度加價。

中華煤氣估計收費調整後，約七成半住宅用戶每月煤氣費的加幅不會多於十元。住宅用戶每月9.5元的保養月費將不 變。在優惠計劃下，長者、殘疾人士、低收入及單親家庭將獲豁免標準煤氣費調整。

中華煤氣過往20年加價概要 年份 標準加幅 1998 +4.6% 2008 +1.4% 2010 +2.8% 2013 +4.6% 2015 +4.4% 2017 +4.6% 2019 +4.4% 資料來源：中華煤氣

中華煤氣解釋，是次調整收費是為了應付隨着通貨膨脹而增加的營運成本，包括人工成本及折舊等，以及在未來數年的龐大資本投資。煤氣承諾在未來兩年內凍結標準煤氣收費。

中華煤氣自1997年起以自願形式與港府簽訂《資料及諮詢協議》，以增加收費透明度。根據協議，煤氣須在調查收費三個月前諮詢政府意見，並應要求向立法會經濟發展事務委員會及能源諮詢委員會作簡報。