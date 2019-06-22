馬道立：法治是人類尊嚴成果　法律界有責任在法治受損時挺身而出

終審法院首席法官馬道立今早（22日）出席資深大律師委任典禮，他在演辭中提及，法治指是尊重人類尊嚴和努力成果的法律，並透過獨立司法機關以貫徹法律的內容、精髓和精神的方式，予以執行。法律界所有成員均有責任在法治受到不公平的批評和受損時，挺身而出。

終審法院首席法官馬道立在出席資深大律師的就職禮上稱，法律界的所有成員都有責任在法治受到不公平的批評和受損時，挺身而出。（黃寶瑩攝）

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馬道立表示，大眾期望具有｢資深大律師｣名銜的人，會履行責任且承擔推進社會利益的義務。他解釋，此等公眾利益其中不具爭議的一個方面是推廣法治，以及促進公眾對法治有恰當、不帶偏見的理解。但歸根究底，法治指的是尊重人類尊嚴和努力成果的法律，並透過獨立的司法機關以貫徹法律的內容、精髓和精神的方式，予以執行。

理解法治須客觀分析

而社會大眾希望香港確實有法治這點得到保證。他強調，法治不只流於言語：「只是說有法治，然後期望聽者出於對你的敬重或愛戴而相信你的說法是不足夠的。對法治如此重要的課題，單憑這種做法根本無法服眾。要說服大眾，必須說服他們對問題加以分析，根據客觀和切實有據的因素作出結論。」

法律界有責任促進公眾對法治的理解

他又列出六項法治的指標，包括法律制度具透明度，市民大眾可以知悉任何法庭程序，以致法庭是根據那些法律，及按何種的法律精神，從而得出裁決或決定等，而法官的任命，亦是有獨立委會會作出，並會常接觸業界聽取他們的意見等。馬道立又稱，法律界的所有成員均有責任促進公眾對法治有恰當的理解，以及在法治受到不公平的批評和受損時，挺身而出。法律專業的領導者，尤其是大律師界的領導者，更是責無旁貸。