和合石火葬場啟用6年　一半火化爐壞掉　僅及最少使用期限四成

香港龕位不足，陽宅陰宅供不應求，豈料火化輪候時間亦增加。本港共有6個火葬場，就食環署網站所見，鑽石山火葬場、哥連臣角火葬場及和合石火葬場，未來數天均最少有一部火化爐需要進行維修，當中2013年啟用的和合石火葬場設有6個火化爐，未來3日，有3個火化爐需要維修，6月26至27日更有4個火化爐需要維修，至7月4日才會有4個火化爐恢復預約服務。 食環署回覆稱，已在轄下其他火葬場加開額外火化時段，以填補由於和合石火葬場部分火化爐暫停運作而減少的火化時段。

根據立法會文件，火化爐的使用年限多為15至20年。（資料圖片）

和合石火葬場自2013年啟用，至今僅6年，火葬場設有6個火化爐。但在未來3日，有3個火化爐需要維修，6月26至27日更有4個火化爐需要維修，至7月4日才會有4個火化爐恢復預約服務。

根據立法會文件，政府預計2018年至2037年每年平均死亡人數為5.9萬人，而平均每年的火化宗數為5.6萬人，而火化爐的使用年限通常為 15 至 20 年，或約3萬至4萬個火化時段。

食環署回覆稱火化爐保養及維修均由機電工程署負責，過去數月，四個火化爐先後發現有零件損壞。經機電工程署緊急維修後，其中一個火化爐已於本年4月初重新投入服務，由於需要向外國生產商採購及更換損壞零件，其餘三個火化爐的維修工作仍在進行中。

食環署因應情況，已在轄下其他火葬場加開額外火化時段，以填補由於和合石火葬場部分火化爐暫停運作而減少的火化時段。

《香港01》已向機電工程署查詢，未有回應。

食環署又提到，政府正在和合石火葬場現址增建兩個遺體火化爐的工程，預計可在2023年投入服務，每年提供約3,800節額外火化時段，以應付市民對火葬服務日益增加的需求。此外，政府已計劃在沙嶺墳場興建新的火葬場、骨灰安置所和相關設施。