【逃犯條例】10名前監警會委員聯署　促設調查委員會重建警民互信

政府修訂《逃犯條例》爭議至今未息，6月12日爆發警民衝突後，多個民間團體要求當局成立獨立調查委員會，跟進警方當日處理示威活動是否涉及使用過度武力。監警會10名前委員今（24日）發表聯署聲明，呼籲政府組成獨立調查委員會，徹底調查警民衝突的成因和經過，並提出改善建議，重建警民互信。

監警會10名前委員發表聯署聲明，呼籲政府組成獨立調查委員會以徹底調查警民衝突的成因和經過。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

10名監警會前委員發表聯署聲明，稱他們是一群熱愛香港的香港人，曾擔任獨立監察警方處理投訴委員會委員。對於《逃犯條例》爭議所引發的連串警民衝突，他們深表關注。

聲明指，過往政府曾因應大型衝突或人群管制安排引發的事件，成立獨立調查委員會，如蘭桂芳慘劇、白石船民營騷動調查，其委員會的職能主要是查找事故成因、檢討執法成效得失，並提出改善建議，藉此維持執法者的公信力，及避免再發生類似的事件。

+ 22 + 21 + 20

他們呼籲政府接納社會上組成獨立調查委員會的建議，在現行的投訴警察制度下，跟進一系列由衝突衍生的投訴，由具公信力人士領導的獨立調查委員會，徹底調查衝突的成因和經過，並提出改善建議。讓警隊和示威民眾都能汲取教訓，盡快重建警民互信。