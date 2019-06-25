查疑犯手機須手令　警稱被捕人士不會期望較高私隱　官：何以見得

民間人權線於2014年舉行的七一遊行期間，有5名成員被警方拘捕並沒收手機，他們質疑警方做法侵犯市民私隱，提出司法覆核，5人原審時獲判勝訴，原審法官更明言指警方在非緊急情況下，應先取得法庭命令，才可查看被捕人士的手機。警方不服裁決，今（25日）在上訴庭提出上訴，並指這安排可能令證據遭遙距被刪，且被捕人士不會期望他們可享有如一般人的自由和私隱，上訴庭的副庭長林文瀚即表示質疑，更反問：被捕人士不是應該會更在意他們的私隱權？

警方不服法庭裁定他們須取得手令，才能查閱被捕人士的手機，提出上訴。（資料圖片）

上訴人由律政司代表的警務處處長，五名答辯人：岑永根、民陣召集人楊政賢、陳倩瑩，義工陳小萍，和民陣警權組召集人洪俊毅。

警方在合理懷疑時才查閱手機

資深大律師莫樹聯代表上訴方陳辭時指，警方若要取得手令才可查看被捕人士手機內容，或令有價值的證據遺失，相反，即時搜查手機內容，可令與罪行有關的內容得以保存，以便日後作檢控之用。再者警方只會在有「合理懷疑」的情況下，才會查看被捕人士的手機內容，這亦屬對被捕人士的一個保障。

警只會查與案相關證據

上訴庭副庭長林文瀚對莫的說法表示質疑，並指警方若要查看內容，可向法庭申請手令，而手令可限制搜查的範圍，更能保障被捕人士的私隱權。

莫即回應稱，警方查閱時要遵守嚴格規定，他們只會查閱涉及被捕人士懷疑干犯罪行的內容，不會主動在手機中找尋涉及其他罪行的證據。而被捕後，有關人士不會期望他們擁有如他人一樣的私隱權。

其中四名申請人(由左至右)：陳倩瑩、洪俊毅、楊政賢及陳小萍。（資料圖片）

官指被捕人士應更關注私隱

林官卻質疑被捕人士不是應該會更在意他們的私隱權，質疑律政司就被捕人士對私隱權有較低期望的說法，而且涉案人士被捕後，警方也要保障被捕人士的安全等權利。

現無法強制疑犯交出密碼

林官又提出，若警方檢取電話時，電話已被鎖上，警方是否有權要求被捕人士提供密碼，或作面部解鎖等，莫直認現時沒任何法例強制被捕人士要交出電話密碼，林官稱若警方無法取得密碼，檢取電話事實上毫無意義，又質疑若無法解鎖電話，警方如何得知有關資料屬有價值的證據。

憂證據被遙距刪除

莫即解釋，本案的討論範圍其實只限於警方是否有權即時查看沒有上鎖的電話，但強調有關權力可以讓警方即時查閱被捕人士電話，以保存有價值的證據，否則有關資料或有機會被遙距刪除。

案件編號：CACV270/2017