【有片】美心推流心奶黃月餅港人優惠　網上抽籤杜絕炒賣？

近年流心奶黃月餅甫推出瞬間售罄，多區餅店門外均現人龍，生產商今年加推抽籤預購名額，由1萬名加碼至3萬名。網上優惠登記港人限定，要填寫香港身份證、本地手提電話號碼及電郵，每人限購兩張優惠價430元流心奶黃月禮券，售價較去年加約5%。不過網上抽籤又是否能杜絕炒賣？記者發現只要輸入不同電話號碼及電郵，登記人仍可以同一張香港身份證重覆登記，淘寶網下午亦出現炒價預購。

近年美心流心奶黃月餅掀起炒風。

去年上水分店曾現人龍，早上7時已有超過200人排隊等候。（張浩維攝）

網上登記需填寫全名、香港身份證首4位數字、本地手提電話號碼及電郵。網頁列明每個電話號碼及電郵只可登記一次，如果重覆會被取消資格。不過記者以不同電話號碼和電郵，但填上相同姓名和身份證號碼，亦能成功重覆登記，反映此舉或未能杜絕網上排隊黨。官方Facebook則有不少人投訴網頁顯示不到驗證碼，無法完成登記。

市民只需輸入簡單個人資料便可登記，整個過程不用5分鐘。

這次抽籤預購將由電腦隨機抽出3萬個名額，比去年的1萬個名額多出兩倍。中籤者每人限購兩張優惠價430元禮券，換購兩盒月餅，較去年的408元加價5.4%。

記者在淘寶網亦發現有賣家開放預售，部分售價高至人民幣298元（港幣338元），以港幣計算每盒比官方預售價貴逾五成。

淘寶已有賣家開放預售美心流心奶黃月餅。(網上圖片)