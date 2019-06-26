【逃犯條例】醫院警崗「冇警時份」　前線醫護憂突發事件處理延誤

本月12日金鐘爆發警民衝突，其後有受傷示威者到伊利沙伯醫院求醫時，遭警員拘捕。醫學界、衞生服務界及法律界等82名選委早前發表聯合聲明，要求警方切勿阻礙救護工作及尊重病人私隱。香港警察隊員佐級協會今日（26日）早上發表聲明回應，要求發聲明人士還公眾一個交代，並向香港3萬名警察致歉，又指「如果醫護人員繼續認為警務人員是阻礙他們（醫護人員）工作的，懇請醫管局撤銷所有醫院警崗服務」。 今日下午近3時在伊院急症室所見，警崗不再有警員站崗，只有告示指示「如有需要可致電油麻地警署或致電999」。消息指，油麻地指揮官下令今日（26日）開始不安排前線在警崗當值；荃灣仁濟醫院警崗，中更開始起亦暫停服務。《香港01》接獲警方回覆指：「警方作出臨時措施，原在伊利沙伯醫院及仁濟醫院警崗駐守的警務人員，會調派至醫院周邊範圍作巡邏」。

警方回應《香港01》時表示，警方作出臨時措施，原在伊利沙伯醫院及仁濟醫院警崗駐守的警務人員，會調派至醫院周邊範圍作巡邏。（鄺曉斌攝）

據《香港01》獲悉，油麻地指揮官下令伊利沙伯醫院的警崗，今日開始不安排前線當值，醫院人員如有需要可致電報案室。廣華醫院則會預留兩名警務人員當值。另外，有消息指，荃灣仁濟醫院警崗也暫停服務。

警方：警崗人手調派至醫院周邊巡邏

《香港01》接獲警方回覆指，警方作出臨時措施，原在伊利沙伯醫院及仁濟醫院警崗駐守的警務人員，會調派至醫院周邊範圍作巡邏，但會定時返回警崗為有需要人士提供服務，若該兩間醫院需要緊急協助，可致電999熱線或當區警署。

香港公共醫療醫生協會會長馬仲儀直言：「唔係太大問題，平時病房有事都係打999」，她相信警方是專業的，若醫院員工求助，警方會派警員到場。她又提到醫院治安會先交由醫院保安幫忙處理，若事件涉刑事或嚴重罪行才會致電999求助，鮮有醫護到警崗求助。她又提到警崗有警方駐守，可方便警方派警員協助，平日醫院並非很多時候需要警察幫忙，馬強調醫護人員不懼怕，且醫院運作如常。

伊院：會以市民利益為前提 繼續緊守崗位

伊利沙伯醫院回覆《香港01》查詢時表示，於今日收到警方通知有關警崗服務的安排，醫管局已向警隊表達關注。又指醫管局會以市民利益為前提，繼續緊守崗位，盡力為市民提供服務。

市民周小姐表示，警崗無警員駐守的影響不大，但就「有就好過無」。（鄺曉斌攝）

有伊利沙伯醫院學護向《香港01》表示，警察的責任是維持治安，幾乎所有醫院均有警察駐守；若無人駐守，醫院發生需要協助的突發事件可能因此延遲處理。

市民周小姐則表示，警崗無警員駐守的影響不大，但就「有就好過無」。市民簡小姐表示，不清楚警方相關行動的原因，自己沒有意見。

市民簡小姐表示，不清楚警方相關行動的原因，自己沒有意見。（鄺曉斌攝）

▼逃犯條例爭議過程－－6.12金鐘衝突．下午情況▼