【71遊行】林鄭房屋政策虎頭蛇尾　多項「新政」只聞樓梯響

特首林鄭月娥上任已屆兩周年，她過去曾多次強調，房屋土地問題最為重要、嚴峻。《香港01》翻查林鄭當初競選承諾，以及任內提出的相關施政措施，檢視她是否「找齊數」。

林鄭月娥過去曾多次強調，房屋問題最重要、嚴峻的問題。（資料圖片）

房屋政策

重建置業階梯

（一）居屋

林鄭於去年6月推出「娥六招」，其中一招是修訂居屋定價機制，單位售價不再以與市價脫勾，改以申請人的負擔能力計算。

在新機制下，2018的新居屋項目最終由市價7折改為52折發售，單位平均售價由360萬降低至268萬；至於今期推出的居屋，售價則為市價59折。

市建局馬頭圍道項目，已成為全港第一個首置上車盤。（資料圖片） （二）構建港人首置上車盤 林鄭在2017年宣布計劃時，曾為之預留一幅位於觀塘安達臣道的地皮，惟至今仍未聞其發展詳情。後來，政府邀請市建局將馬頭圍道項目改作首置盤「煥然懿居」，並於本月完成揀樓程序。

（四）白居二恆常化

房委會早於2017年將「白居二」恆常化，去年配額增至2,500個，今年增加至3,000個。

位於長沙灣的麗翠苑為綠置居恆常化後首個項目。（資料圖片） （三）增加綠置居供應 房委會資助房屋小組於去年初通過綠置居恆常化。在林鄭任內發售的綠置居項目，包括去年推出的長沙灣東京街麗翠苑，共提供逾2,000伙，以市價42折發售；至於今年年尾，將推售柴灣柴灣道及青衣青鴻路項目，合共提供約3,700伙，售價為市價49折。

出租未補價居屋單位

房協早於今年9月推出「未補價資助出售房屋—出租計劃」，惟只能分租房間，至今仍然「零成交」，反應冷淡。

據了解，為增加吸引力，房協已制訂優化計劃措施，包括放寬整個單位出租，並擴展到房委會轄下未補價資助出售房屋，惟房委會至今未開會討論。

為了幫助基層解決住屋問題，政府成立過渡性房屋專責小組。（資料圖片）

為基層提供適切居所

（一）過渡性房屋

截至今年2月，現時共有9個過渡性房屋項目，可提供約610個單位。連同現時正在推行的項目，預計可提供約900個單位。

運房局已成立專責小組，協助民間推出過渡性房屋。後來財委會又於今年一月通過撥款，協助非政府機構善用空置政府土地作社區用途。不過，雖然政府宣布預留20億元，以支持民間興建過渡性房屋，惟立法會至今仍未審議其撥款建議。

（二）活化工廈改裝過渡屋

暫時未有工廈改裝成過渡性房屋。不過，地政總署早前發出作業備考，若業主3年內完成修訂地契，則須在5年內完成重建，可取得20%額外樓面總樓面面積。

政府將6幅位於安達臣道的地皮改作公營房屋，希望可增加公屋供應量。（梁鵬威攝） （三）私樓地撥作公營房屋發展 林鄭去年宣佈，將9幅私樓地改作公營房屋發展，其中三幅位於啟德；六幅位於安達臣道石礦場。不過，據悉相關土地礙於城規等程序，至今未能發展，完工時間或拖遲一至兩年。

徵收一手樓空置稅

林鄭早於去年已宣佈其措施，但今年3月才正式將立法建議提交立法會，至今仍然未正式提交立法草案，亦未開始一讀、成立法案委員會等程序。

林鄭月娥曾指，政府必須增加土地供應，才能解決置業難、住展環境差等問題。（資料圖片）

開拓土地

政府成立土地供應專責小組，為土地供應來源進行公眾諮詢。（資料圖片） 成立專責小組檢視土地供應來源 土地供應專責小組於2017年9月成立，為土地供應來源進行公眾諮詢，最後小組於去年底完成報告，並建議政府優先研究及推展8個土地供應選項，包括利用私人遊樂場地契約用地、東大嶼都會等。

推展維港以外近岸填海

政府過往提出的5個近岸填海選項，即屯門龍鼓灘、大嶼山欣澳、大嶼山小蠔灣、沙田馬料水、青衣西南。

後來政府指出，將集中推展龍鼓灘、欣澳和小蠔灣的三個填海項目，並計劃在今年下半年向立法會申請撥款，當中龍鼓灘預計明年第2季開始研究。

林鄭月娥宣佈推出「明日大嶼」計劃，在交椅洲填海造人工島。（資料圖片／歐嘉樂攝） 東大嶼都會 在「土地大辯論」進行期間，林鄭突然提出「明日大嶼願景」發展計劃，包括擴大東大嶼都會填海計劃，填海面積由原定的1000公頃，加碼至1700公頃。 因應《逃犯條例》爭議，明日大嶼中部水域人工島研究撥款，近日被調至立法會財委會最後一項議程，至今仍未審議。

推行土地共享先導計劃

政府早前曾指，於6、7月期間向行政會議提交方案詳情及細節，政府近日承認計劃或要延期推出。

規劃署於 2017 年年中委聘顧問進行「新界棕地使用及作業情況研究」。（資料圖片） 開發棕地 規劃署於 2017 年年中委聘顧問進行「新界棕地使用及作業情況研究」，早於今年5月，特首曾稱會在月內公佈報告內容，惟至今仍未有下文。

落實一地多用

政府有意在屏道及觀塘道一帶位置興建綜合發展項目，同時容納公務員學院、社福設施等。此外，政府亦擬於柴灣預留用地，興建綜合大樓重置5個政府部門設施。

重建公務員合作社

政府早前邀請市建局物色適合的公務員建屋合作社樓宇地段作重建。市建局早前指，已選定兩個試點，涉及37個合作社，現時正與財政司司長溝通，未有詳情。

林鄭上任特首兩周年，相對2017年7月她上任之初，香港是變好了還是變壞了？以下會從15組數據，對比林鄭上任之初與現時的情況，相信正好反映出，以「we connect」為競選口號的她，如何用兩年時間和香港人「disconnect」（香港01製圖）