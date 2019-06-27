【逃犯條例·有片】便衣警闖示威者堆狂奔警總　逐格重整事發經過

民陣周三晚於中環愛丁堡廣場舉行集會後，有市民自發再度包圍灣仔警察總部。不過期間一名警員拿著水刮和雪糕筒，被指混入人群中，引誘示威者衝入警總，但警方其後在Facebook否認事件。《香港01》綜合現場記者拍攝圖片、直播片段、立法會議員楊岳橋憶述以及香港電台片段，重組事發經過，即點撃影片看看。

現場記者於晚上10時半到達現場，於11時45分即事發前，已於告士打道見到該名灰衣男。根據港台片段，灰衣男由告士打道開始被示威者追趕，雙方曾發生拉扯，期間一名女士被推倒在地。

之後該名灰衣男沿扶手電梯衝上警總，示威者未有追上去，但於扶手電梯口指罵該灰衣男。灰衣男衝至警總2樓平台，但由於閘門已關上，他未能進入，於是隨手拿起地下放置的雪糕筒和水刮，並在警總門口徘徊。當時大量記者跟隨他走上扶手電梯拍攝，期間示威者大叫「落返嚟!落返嚟!」，並用鐳射燈照向灰衣男，阻止他作進一步行動。



立法會議員譚文豪及楊岳橋先後來到與他交涉，灰衣男向楊岳橋表示自己是警察，打算上班。灰衣男打了數個電話後，數名手持盾牌的警員緩緩打開警總鐵閘，一名警員要求記者「麻煩借一借，畀我同事入返嚟」，最後灰衣男在其他警察保護下，安全進入警總。

警方事後發聲明，指該名警務人員當時正在回署上班途中，但突然被多名示威者蓄意阻撓，於是走到灣仔警署報案室平台入口，拿起地上的雪糕筒及清潔水撥作防衛。警方又強調，該名警員沒扮成示威者或作出任何煽動的行為。