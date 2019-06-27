青光眼治療計劃明日推出　公院病人付80元診金可到私營機構就醫

醫院管理局公布，首個為病人提供持續專科治療服務的臨床公私營協作計劃「青光眼治療協作計劃」，將於明日（27日）起邀請合資格病人參與，病人只需繳付相等於醫管局專科門診的費用，便能接受由私家眼科醫生提供的服務，預計3年內有2000名病人受惠，目前逾30名私家醫生參與計劃。 計劃會先以港島西、九龍中及新界東聯網為試點，於上述聯網的眼科門診接受治理、病情穩定的青光眼患者將會陸續收到邀請。

港島西、九龍中及新界東聯網病人可率先參與

醫管局宣布推出「青光眼治療協作計劃」，明天起會陸續發信邀請合資格病人參加，接受由私家眼科醫生提供的醫療服務，預計三年內約有2 000名病人參與。 首階段會以港島西、九龍中及新界東聯網為試點，於上述聯網的眼科門診接受治理、病情穩定的青光眼患者將會陸續收到邀請，自由參與計劃。病人每年可享有最多四次資助診症，包括特定的青光眼藥物，私家眼科醫生亦可按臨床需要，為病人提供每年一次視野檢查及一次光學相干斷層掃描服務。

病人付公院費用、享私家醫生服務

醫管局發言人表示，病人只需繳付相等於醫管局專科門診的費用，即每次診症80元、每種藥物15元及每項檢查80元。獲醫管局服務費用減免的人士可繼續享有相同安排。另外，在私家眼科醫生和病人雙方同意下，病人可自費接受額外的服務及藥物，亦可用長者醫療券支付額外費用。發言人稱，計劃旨在為長期於公院專科門診覆診的病人提供選擇，亦有助醫管局管理日增的專科服務需求。

參加計劃人士需同時登記「電子健康紀錄互通系統」（醫健通），以便醫管局與病人選擇的私家眼科醫生互通醫療紀錄。醫管局今年三月已去信邀請私家眼科醫生參加計劃，目前有逾30名醫生登記，參加計劃的醫生就每名病人每年最高可獲5,350元的服務費，當中包括病人就診後向醫生繳付相等於醫管局專科門診的費用。醫管局稱，歡迎全港私人執業的眼科專科醫生隨時參加。

計劃詳情及參與計劃私家眼科醫生的最新名單載於：www.ha.org.hk/ppp/glaucomappp

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