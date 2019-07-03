【DSE放榜2019】IVE畢業生將出戰世界太陽能車挑戰賽　圓兒時夢想

相信每人都有一個兒時夢想，將興趣變為事業，發揮所長，能帶來很大的滿足感。IVE應屆畢業生黃天佑，從小熱愛汽車研究，透過校方工程團隊，首次加入SOPHIE車隊，負責機械工程，並會於10月隨隊出戰澳洲，完成兒時的夢想，他又寄語學生：「如果有夢想，就要朝着目標，走適合自己的路。」 IVE 工程學科師生共同研發SOPHIE 新能源汽車，至今邁向第10年，最新型號SOPHIE 6s ，經改良後，盼能在「Cruiser Class」賽事勇奪「三甲」。

黃天佑從小熱愛汽車，希望將來從事與新能源汽車科技相關的工作。（胡綽琳攝）

IVE 機械工程學高級文憑學生黃天佑，他於上年12月加入SOPHIE團隊，負責機械工作，由設計到維修工序都有份參與，多方位接觸新能源汽車科技。

自小沉迷汽車及零件 早認定為與事業有關

事實上，天佑從小到大都接觸到汽車，喜歡跟爸爸出入車房，因此對不同類型的汽車和零件早已瞭如指掌，更收藏約60架模型車。他笑言，曾被同學認為他是「傻傻地」；但其實他早已認定汽車與自己將來事業有關， 考畢DSE後，便選讀IVE 機械工程學高級文憑，與抱有相同興趣的同學，一同研究汽車科技。

天佑及所代表的SOPHIE車隊參加了「世界太陽能車挑戰賽2019」（World Solar Challenge)，是次屬車隊第四次出國比賽；有關賽事，每屆均名引著名學府參與，包括英國劍橋大學、日本東海大學，而SOPHIE車隊在上一屆的「Cruiser Class」奪得世界第四名佳績，可見其地位。

寄語學生要朝目標 走適合自己的路

能夠參賽，可算是圓了天佑兒時夢想，他說：「同學們如果有夢想，就要朝着目標，走適合自己的路。」

SOPHIE 6s 將於10月出戰 「Cruiser Class」賽事。（胡綽琳攝）

車隊將於10月再赴澳洲，以SOPHIE 6s太陽能電動車出戰。為應付新賽制由5次充電次數減至3次，IVE 工程學科師生共同研究提升儲電池容量和電源管理效能的方案，重新分配及整合汽車內部，為求達到最佳狀態。

新驅動電機未來考慮在歐美市場推出

事實上，經十年研發SOPHIE剎車系統的部分組件，包括剎車碟、剎車卡鉗等，已與摩打合而為一，因「輕量化」與「微型化」剎車系統只有28公斤重，較之前的輕20%；而且驅動電機亦較長，運行速範圍廣，可發揮電機最高效率可達98%；而相關技術未來，有機會應用於輕量運輸工具驅動電機之中，例如新能源汽車；更可考慮將成品量化生產，在歐美市場推出。

車隊冀能「打入三甲」

然而，在打入市場之前，首要應付比賽；IVE（青衣）工程系署理高級講師指，過往參賽者實力非凡，有一定的挑戰性，車隊目標是「打入三甲」。他亦指，因SOPHIE在行駛時，車內溫度可達50度，故車隊會在星期六、日有行山練習，以鍛練同學的意志力及體能，他們需要行畢飛鵝山及獅子山。

IVE 工程學科副學術總監李錦發表示，全港只有兩架非廠出產的太陽能電動車能在路面上行駛，正正就是SOPHIE 4及 SOPHIE 6，是一個很鼓舞的成績。