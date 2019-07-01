【71遊行】遊行人士不滿警方改終點　理解示威者衝擊立法會

「七一遊行」今日下午（1日）舉行，但警方因應今早在金鐘及立法會的衝突，要求民陣將終點改為灣仔，民陣決定將終點改為遮打道。 有遊行人士批評警方安排無理，認為是怕了市民；亦有市民認為遊行只為表達意見，終點定於何處，影響不大。

梁同學批評警方要改遊行改終點的決定無理，會透過和平方式與警方理論。（張雅婷攝）

文憑試考生梁同學以一身黃色雨衣造型現身遊行隊伍，雨衣上以紅字寫上「還我自由」、「林鄭下台」等字眼，一字一句訴說對政府不滿。頭頂頂著一個寫上「Free Hong Kong Democracy Now」字眼的紙箱，沿路執拾垃圾。

梁同學批評警方要求更改遊行路線要求無理：「七一遊行並非第一年舉行，很多年都只這樣安排，這樣做好像是怕了遊行人士。」她續指，大部分示威人士都十分和平，但訴求卻得不到政府回應。而若論暴力，她認為警方過之而無不及。

若警方稍後於灣仔阻止遊行人士前進，她說會隨機應變，先以和平方式與警方理論，但不會衝擊。

梁生先雖然手持拐仗，但仍期望走到終點，為香港民主出一分力。（張雅婷攝） 右腳受傷、手持枴杖和鮮花的梁先生表示，自六月中至今，已有三名市民疑因反對《逃犯條例》因素墮樓，他期望可以在自己的能力範圍內為香港出一分力：「做唔做到我唔知，我希望做得幾多得幾多。」他坦言，若未能到達政府總部表達訴求，大部分示威人士都會不滿，屆時警方會「頂唔住」，但他礙於身體所限，未必衝擊，但會留守要求警方開路。 他又對有示威者衝擊立法會的行為表示理解：「如果不用激烈肢體衝擊，無辦法逼迫他們回應。」

因應今早在金鐘及立法會的衝突，民陣決定將七一遊行的終點改為中環遮打道行人專用區。（洪嘉徽攝）

現年67歲的退休人士陳先生就持相反意見，同意灣仔止步：「無所謂，這只是一個行動，為了表達香港人的訴求。」他本身計劃跟隨民陣的路線前進，亦會配合民陣的安排。

他認為香港市民應較為理性，不應訴求暴力：「青年人掌握未來，如果被人打傷了，將來如何是好？人哋（警方）有槍有武器，你只有雙手，點打？」