【71遊行】紅十字會籲各方克制　設急救站及心理支援熱線

社會新聞
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七一遊行今日（1日）舉行，早上立法會及金鐘已爆發衝突。香港紅十字會呼籲，各方應保持克制，即日起已設立心理支援熱線，為市民提供情緒支援，熱線會由臨床心理學家及義工接聽。

同時，紅十字會亦會動員急救員，於維園、太古廣場及溫莎公爵社會服務大廈設立急救站，為有需要人士提供急救服務。

七一遊行今日舉行，紅十字會於維園、太古廣場及溫莎公爵社會服務大廈設立急救站。（盧翊銘攝）

紅十字會指出，在這次事件中，他們將繼續秉持人道、公正、中立原則，為任何有需要人士提供服務。

呼籲各方保持克制

會方強調，受傷人士的醫療需要應獲得優先考慮，所有救援人員及車輛應受到尊重，其工作不應該受到阻礙。紅十字會呼籲事件中的各方保持克制，以維護各方人士的尊嚴、權利，以及保障有需要人士可以獲得人道支援。

香港紅十字會心理支援熱線

熱線：3628 1180（中、英語）

服務時間：7月1日（一），下午四時至晚上十時

7月2至3日（二至三），上午十時至晚上十時

香港紅十字會急救服務

1. 香港銅鑼灣維多利亞公園

服務時間：7月1日(一)，上午十一時三十分至晚上八時

2. 香港金鐘太古廣場

服務時間：7月1日(一)，下午二時至晚上八時

3. 香港灣仔軒尼詩道15號溫莎公爵社會服務大廈

服務時間：7月1日(一)晚上六時至7月2日(二)上午七時

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