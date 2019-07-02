【71遊行】多國傳媒報道警方清場　BBC：一場「沒領導」的示威

本港周一（7月1日）遊行過後，大批示威者包圍及衝擊立法會，警方在午夜開始清場，期間曾施放催淚煙，全球多家大型傳媒都作重點報道。

英國《天空新聞》（Sky News）全程直播清場過程，《英國廣播公司》（BBC）以〈香港紀念政權交接發生衝突〉（Clashes as Hong Kong marks handover anniversary）為題，由不同角度報道整日過程，包括分析利用手機程式發起一場「沒領導」的示威；《衛報》（Guardian）、《泰晤士報》（The Times）的網頁版亦在當眼地方報道事件。

《法國24》（France 24）、《世界報》（Le Monde）、《德國之聲》（DW）、《今日俄羅斯》（RT）、《挪威日報》（Dagsavisen）、丹麥廣播公司（DR）都有大篇幅報道。

另外，中東的《半島電視台》（Al Jazeera）有記者在香港跟進清場行動，同時有駐北京記者分析情況。

立法會會議廳，有示威者拉起橫額「沒有暴徒只有暴政」，並擺放特首及三名司長的黑白照，上面寫有示威者的訴求。(蔡正邦攝)

而美加傳媒包括《美國有線新聞網絡》（CNN）、《哥倫比亞廣播公司》（CBS）、《華盛頓郵報》（Washinton Post）、《華爾街日報》（Wall Street Journal）、《紐約時報》（New York Times）、加拿大《環球郵報》（Global News）同樣作重點報道，其中《紐約時報》當地時間周日（6月30日）刊登了一名香港人的信，解釋自己參與多次示威的原因。

立法會的牆物，被示威者噴上「自由」兩字。(蔡正邦攝)

亞太地區方面，《日本放送協會》（NHK）、《朝日新聞》、《共同社》、台灣《中央社》、新加坡《海峽時報》（Straits Times）、澳洲SBS電台、《悉尼晨鋒報》（Sydney Morning Herald）進行持續更新報道。《環球時報》周二（2日）以〈暴徒攻擊香港立法會 行徑令人髮指〉為題，批評示威者的行為，強調中國和香港民眾血濃於水。

（綜合報道）