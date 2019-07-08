視覺矯正師助中風病人恢復視力　醫管局增聘人手縮短病人輪候時間

近年中風後出現視覺障礙的個案有上升趨勢，視覺矯正服務不能忽視。視覺矯正師趙惠玲表示，中風病人如果能夠及早得到視覺矯正治療，對其視覺康復有很大的幫助，特別是恢復雙眼共視及立體視覺的能力。 視覺矯正師職位大有需求，一般視覺矯正服務的新症輪候時間為半年。醫院管理局正積極聘請及培訓人才，讓病人可以得到更快的復康治療。

黃先生指，重影問題令他看事物時感到很費神。（胡綽琳攝）

中風後出現視力覺障礙趨升

近年發現，中風所引起的視覺障礙，包括斜視、弱視、複視，雙眼共融能力障礙的個案有上升趨勢。當中現年74歲的黃先生，正接受視覺矯正服務。他曾有1,500度的深近視及白內障，在20年前成功完成了白內障手術治療。幾年前他不幸中風，影響了腦部第四條神經線，2018年尾發現有複視（重影）的問題，被轉介到香港眼科醫院的視覺矯正治療。

黃伯盼治療後可再駕駛

黃先生憶述說：「當得知自己有重影問題，便不敢駕駛，要花很多精神來專注看事物。」經過趙醫師的診斷，為他訂製了「三棱鏡」，作出非手術性治療，矯正視覺障礙。

現時他已佩戴了三棱鏡數星期，他認為感覺舒服多了，「有信心，盼望日後適應佩戴此鏡片後能再次駕駛。」

視覺矯正師趙惠玲表示，要讓眼睛休息，可作眼部運動。（胡綽琳攝）

趙醫師補充，現時的都市人長期使用電腦或手機而造成的眼部不適，「最緊要懂得休息，可做眼部運動作舒緩作用」。

全港僅21視覺治療矯正師 未能本地培訓

眼科醫生會根據個案的臨床決定，轉介病人接受視覺矯正服務。以九龍中聯網為例，一般新症輪候時間為半年，當中有視覺障礙的中風復康病人佔了一成。趙醫師展望將視覺矯正服務擴展至中風復康，讓他們直接得到及早的治療服務。

被問到視覺矯正與視光服務的不同之處，趙醫師表示「我們都是合作夥伴，視光師在安排眼鏡度數上較專業；視覺矯正主要為病人重建視覺功能，訓練他們的眼部肌肉，以減輕複視所帶來的影響」。

現時全港有21位視覺治療矯正師，由於本港暫未提供視覺矯正課程，他們均需到英國或澳洲接受訓練。自2017年，醫管局已派三名合適人選在英國大學進行培訓，今年亦提供獎學金及揀選三至五人，作未來三年的培訓，以增補視覺矯正服務人手空缺的情況。