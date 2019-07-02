澳門今晚8時改掛3號風球　料維持至明早6時

澳門地球物理暨氣象局表示今晚8時，改掛3號風球，預料在明日早上6時前維持。在晚上8時，熱帶低氣壓集結在澳門西南偏南約 420 公里處，以時速 15 公里的速度向西北偏西方向移動，大致趨向海南島。發出黃色風暴潮警告可能性屬中等。 氣象局指出，澳門的持續風速現正或預測將達時速41公里至62公里，陣風約達至110公里/小時。

澳門氣象局預測風力將會增強，將於今晚8時改發3號風球。（澳門氣象局網頁圖片）

澳門氣象局昨晚（1日）10時發出１號風球。於晚上6時，該熱帶低氣壓集結在澳門西南偏南約410公里處，大致趨向海南島，以時速15公里的速度向西北偏西方向移動。氣象局呼籲市民做好預防措施。

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藍色風暴潮生效 料水浸高度約0.5米

氣象局今午12時曾指，1號風球仍然生效，日間改發較高風球機會不大。預料位於南海北部的熱帶低氣壓於今日緩慢增強，受其外圍雲雨帶影響，澳門驟雨漸轉頻密，晚間雨勢有時頗大及有雷暴，風力增強，間中達強風程度及有陣風。

藍色風暴潮仍然生效。氣象局指，受到天文潮及熱帶低氣壓外圍環流的共同影響，7月3至6日早上至中午時份，低窪地區會出現水浸，預計最高水浸高度約0.5米。請市民做好預防強風及風暴潮措施，出行前密切留意最新熱帶氣旋資訊。

本港天文台則指，根據預測路徑，該熱帶低氣壓會在今日與香港保持超過400公里的距離，相關的外圍雨帶會為廣東沿岸帶來狂風大驟雨及雷暴。1號風球現正生效，天文台表示，除非該熱帶低氣壓顯著增強或採取較北的移動路徑，否則今晚改發3號風球的機會不大。