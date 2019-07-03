【逃犯條例】胡應湘：社會動盪不止政治因素　住屋困局積累民怨

合和實業主席胡應湘今日（3日）到美國商會舉行以粵港澳大灣區為主題的分享會，問及如何看待修訂《逃犯條例》引起的社會動盪時，胡應湘表示當中或不只是政治問題，更可能跟房屋問題有關，住屋這個基本民生需要未被滿足，社會自然會累積大量不滿。有見香港的房屋狀況，胡應湘希望政府能早日為市民解決房屋問題：「唔好住咁多劏房」。

胡應湘表示市民猛烈的回應或不只是政治問題，更可能跟房屋問題有關。 （陳康智攝）

胡應湘認為，香港的居住問題十分嚴重，一般人的收入連「交租」也有問題，更不用說「買樓」。他表示依他的觀察，住屋是基本的民生問題，當基本需要未被滿足，市民自然會累積大量不滿，繼而在社會運動中爆發。

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提到修訂逃犯條例引起的風波，以至七一當日的立法會衝擊事件，胡應湘稱他不明白為何部分香港人對「修列」一事的反應如此之大。他認為香港人應該要認清在基本法保障下擁有的自由其實得來不易，強調市民和其他地方亦應該尊重一國兩制。

胡應湘又指，無論如何，使用暴力便是不對。他稱香港是法治社會，市民有自由表達不同意見的權利，但若然使用暴力和「當你嘅自由損害到人哋嘅自由」時，並是不能接受，更會影響到營商環境。