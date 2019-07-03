【居屋2018】售罄後現5宗撻訂　凱樂苑大單位買家料失43萬訂金　

上一期居屋包括長沙灣凱樂苑、啟德啟朗苑和東涌裕泰苑，共推售4,431伙單位；項目早於5月完成揀樓程序，歷時約兩個半月。至於今期居屋涉及逾四千伙單位，亦於上月截止申請。 翻查成交記錄冊，上期居屋至今共錄得8宗撻訂紀錄，當中5宗均於5月14日、項目售罄後撤銷買賣協議；而最近期的一宗更來自甚為搶手的凱樂苑大單位，售價高達438.5萬，估計買家最多被沒收逾43萬元訂金。

項目鄰近港鐵南昌站，料未來往返地鐵站非常方便。（盧翊銘攝）

買家購E座中層單位 6月中撻訂​

根據上期居屋的成交記錄冊，於5月14日後共錄得5宗撻訂紀錄，當中2宗為長沙灣凱樂苑的單位，其餘則來自東涌裕泰苑。最近期的一宗於6月17日撤銷買賣協議，為凱樂苑E座27樓4室、單位面積為629平方呎，售價高達438.5萬元。若準買家申請撤銷買賣協議，房委會就會沒收相等樓價百分之五至十的訂金；由於售出當日仍有綠白表買家獲邀揀樓，估計買家最多可被沒收43.85萬訂金。

另一宗來自凱樂苑的撻訂紀錄則為A座22樓21室，單位面積為400平方呎，售價為271.5萬元，於完成揀樓程序後一日被撻訂。同樣地，單位售出當日有綠白表買家揀樓，故買家最多會被沒收27.15萬元訂金。

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+ 14 + 13 + 12

3宗裕泰苑撻訂 全為綠表買家

其餘3宗則來自東涌裕泰苑，包括B座37樓15室，單位面積為379平方呎、售價為204.3萬元；A座30樓10室及9樓15室單位，售價分別為195.1萬元及191.8萬元。由於三個單位的成交日期均只得綠表買家獲邀揀樓，因此估計最多損失約5%的訂金。

招國偉：綠表買家有公屋單位作保障

翻查2017年推售居屋的成交紀錄冊，該期居屋於2017年10月底完成揀樓程序後，至今約20個月內共錄得23宗撻訂紀錄；當中於首10個月僅得7宗撻訂。公屋聯會總幹事招國偉稱，雖然上期居屋撻訂數目稍高於前年推售的居屋項目，但未算太多。他稱難以推測個別買家的撻訂原因，不過估計當中或以綠表買家為主，因他們除可認購綠置居外，亦有公屋單位作保障。他又稱，對於凱樂苑有單位被撤銷買賣協議感驚訝，因該屋苑位置優越，於揀樓時亦甚為搶手。

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+ 55 + 54 + 53

由於上期居屋已完成揀樓程序，房屋署早前曾稱若有其他收回單位，會與「居屋2019」計劃一併重售，相關單位的重售售價亦會以59折出售。今期居屋何文田冠德苑、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑、長沙灣凱德苑、火炭旭禾苑及荃灣尚文苑，合共4,871伙，於6月12日截止申請。房委會早前稱暫收到30.2萬份居屋申請，超額申請60.5倍，破歷年紀錄。