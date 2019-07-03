Cloudflare全球「死機」因配置錯軟件更新　專家教用戶兩招自保

昨晚（2日）近10時，本港有多個網站出現「死機」，包括連登討論區、高登討論區，及立場新聞、《東方日報》網頁等，均顯示「502 Bad Gateway」訊息。約半小時才陸續恢復運作。 提供DDoS緩解服務與DNS服務的美國互聯網服務公司Cloudflare，於本港時間今日（3日）凌晨4時，詳細指出「死機」是定期作軟件更新時，出現一個配置錯誤所造成的意外，並再半小時內修復，澄清並非遭到駭客攻擊。 信息安全專家龐博文建議，各論壇網站應使用至少兩間服務供應商，設置兩層防禦來抵擋攻擊；及透過更改DNS伺服器，短暫恢復運作，其後再轉回Cloudflare的DNS伺服器，以避免同類「死機」事件發生。

本港昨晚（2日）出現大規模網站「死機」，包括連登討論區、高登討論區、立場新聞等。（資料圖片）

昨晚9時50分起，本港多個使用Cloudflare域名代理服務的網站無法無法登入，出現「502 Bad Gateway」的訊息。

互聯網大規模癱瘓，本港網民無法瀏覽有關網站，不少人即懷疑是駭客攻擊，及傳出是Cloudflare的伺服器受攻擊而「死機」。其後Cloudflare行政總裁Matthew Prince在社交網站Twitter貼文，指所有服務受到影響，但並非受網絡攻擊。

Cloudflare CEO Matthew Prince 稱，未有證據顯示是次影響與網絡攻擊有關。（Twitter）

一個錯誤致發生前所未見CPU衰竭事件

經調查後，Cloudflare於本港時間今日（3日）約凌晨4時，透過網誌詳細交代事故報告，指在世界協調時間（UTC）7月2日下午1時42分（約本港時間晚上9時42分），網站作定期更新網頁應用程式防火牆（Web Application Firewall, WAF）的規則時，以用來改善在面對網絡攻擊時封鎖JavaScript的能力，會先在模擬模式中測試，確定無誤再部署至生產環境。

Cloudflare指，由於WAF規則為一次性全球部署，而非漸進式。當中一個規則所含的正規表示式，導致其全球伺服器的CPU使用率飆升至100%，令使用其代理的網站出現502錯誤，亦令Cloudflare的流量最高曾下跌82%，導致全球大「死機」。Cloudflare形容情況是「前所未見的CPU衰竭事件。」（an

unprecedented CPU exhaustion event）

其後Cloudflare決定將受影響的WAF規則集還原並測試，至本港時間晚上10時09分，流量恢復正常。Cloudflare坦言測試程序不足，會檢視部署程序等，避免同類事件再發生。

Cloudflare於本港時間今日（3日）約凌晨4時，透過網誌詳細交代事故報告.（Cloudflare網頁截圖）

使用該服務的網站出現502錯誤狀況，持續約27分鐘。信息安全專家龐博文認為，Cloudflare能於短時間內解決問題，證明危機處理能力很高，並笑稱同類情況在行內時有發生。由於Cloudflare屬零售式服務，任何網站只需花費數十至數百美金就可使用，「主要是論壇、討論區及網頁等大眾化服務在使用，所以牠們一旦出現技術事故，就會大規模出事。」而政府、金融業及基礎建設等網絡，則會使用專門服務。

他建議網站用戶不應只用一間服務供應商來抵擋攻擊，設置兩層防禦有備無患；此外，當遇上同類事故，用戶可在路由器上設置，更改DNS伺服器，以即時恢復運作，待Cloudflare的DNS伺服器恢復正常才轉回使用。

他又形容，Digital Attack Map網站顯示的攻擊線路圖屬「日日都這麼壯觀」，為全球性、恒常狀態，「昨日見到的攻擊是流量攻擊。而且典型的DDoS攻擊（分散式阻擋服務攻擊），是以大量『喪屍』電腦作密集式流量攻擊。當電腦用家的安全意識不足，出現保安系統漏洞，就會很早成為『喪屍』電腦。」而駭客若是針對性、有目標攻擊網站，則會採用流量攻擊及軟件層攻擊的混合式。