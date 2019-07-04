九大超市環保海鮮政策評分　AEON再奪冠　佳寶0分包尾

世界自然基金會今日（4日）公布 2019年「九大超市集團對環保海鮮採購」評分及排名，結果顯示其中7間超市比去年評分時更積極地提供新鮮的海鮮，反映本港的連鎖超市集團有努力推動本地環保海鮮的發展，並比往年有顯著進步。其中AEON連續兩年排名第1，一田排名第2，759阿信屋則排名第3；佳寶與往年一樣排名最低，總分更只有0分。

排名的評分準則（中文版）。（WWF提供）

+ 6 + 5 + 4

港人均海鮮消耗量亞洲第二

香港是亞洲人均海鮮消耗量第二高的地區，全球排行第八。世界自然基金會香港分會（WWF）項目經理（生態足印）陳悅珊表示，香港海鮮採購集中於主要連鎖超市集團，超市的採購政策對市民能否享用新鮮海鮮有直接影響。因此，世界自然基金會自16年起積極與超市集團對話及協助落實環保海鮮採購政策，並自2017年開始推出此評分。

評分結果顯示，AEON連續兩年表現最佳；一田由去年的第5位躍升至第2位；而第3位的759阿信屋排名與去年相同。與往年一樣，排名最低為佳寶，於各個評分範疇都只獲0分；而大昌行今年表現比較上年評分並沒有任何改善。

調查結果顯示，AEON、City'Super 及一田均表示已制定具體計劃引入環保海鮮，並設立目標增加環保海鮮產品的種類及數量。此外，部分超級市場集團，如759阿信屋，於所有冷藏海鮮產品包裝上提供海鮮標籤並列明詳細資料，保障消費者能夠購買來源可靠及安全的海鮮。

世界自然基金會就各超級市場集團按照6項環保海鮮採購表現評分，包括︰「避免出售受威脅物種」、「訂立環保海鮮採購目標及宣傳」、「出售海鮮產品不含有害化學物（包括抗生素）」、「清晰海鮮標籤（包括學名、生產方法及來源地）」、「避免出售涉侵犯人權的產品」及「公開環保海鮮採購政策」。

