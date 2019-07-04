廉署起訴安達人壽前銷售經理涉詐騙2.1萬元　罪名成立

一名任職安達人壽保險有限公司的前銷售經理，涉嫌利用26份載有虛假資料的強積金申請，詐騙其前僱主及一間強積金受託人公司共約2.1萬元的佣金及現金獎勵，今日（4日）於東區裁判法院被裁定欺詐罪名成立。

安達人壽前銷售經理於東區裁判法院被裁定欺詐罪名成立。（資料圖片）

現年41歲的被告陳鏵，案發時為安達人壽保險有限公司的銷售經理，並為一名保險代理人的上線經理。於2015年6月26日至11月5日期間，安達人壽接獲26份投保銀聯信託有限公司一項強積金產品的申請，表格上寫上該保險代理人為經辦營業員，而被告為其上線經理。

安達人壽其後將申請表交予銀聯信託審批。銀聯信託批准有關申請後，透過安達發放共逾1.4萬元佣金，以及合共6100元的現金獎勵予該保險代理人。被告其後於同年10月向該保險代理人表示曾向安達遞交一些強積金申請，並在申請內寫上該保險代理人為經辦營業員，要求該保險代理人交還相關佣金予她。

該保險代理人其後於同年12月向安達匯報事件，並在公司內部會面時確認她沒有處理相關強積金申請。而被告並非註冊強積金中介人，不能參與銷售強積金產品。

被告被裁定一項欺詐罪名成立，違反《盜竊罪條例》第16A（1）條。案件押後至7月25日判刑，以待被告的社會服務令報告，被告獲批准保釋。