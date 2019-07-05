兩個月大孖仔染甲型流感併發肺炎　情況危殆　未適齡接種流感針

衞生防護中心今日（日）公布新增兩宗兒童嚴重流感個案，涉及一對本身有長期病患的孿生兄弟，兩人僅兩個月大，仍未適齡接種流感疫苗。他們自7月2日起出現咳嗽和拒食。他們於7月4日被帶往威爾斯親王醫院急症室求醫，同日入住該院並轉往兒科深切治療部接受進一步治療。 兩人的呼吸道樣本化驗結果對甲型流感病毒呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發肺炎。兩人至今仍然留醫，情況危殆。 截至現時，本港今年累計錄得33宗兒童嚴重流感個案，當中1人死亡。

入住威院兒科深切治療部

衞生防護中心正調查兩宗兒童感染甲型流感嚴重個案，涉及一對兩個月大、有長期病患的孿生兄弟，他們自7月2日起出現咳嗽和拒食。他們於7月4日被帶往威爾斯親王醫院急症室求醫，同日入住該院並轉往兒科深切治療部接受進一步治療。兩人的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感病毒呈陽性反應。臨床診斷為甲型流感併發肺炎，現時情況危殆。

孖仔是香港人，由於僅得兩個月大，仍未適齡接種流感疫苗。初步調查顯示，他們於潛伏期內沒有外遊。家居接觸者共有七人，包括父母、外公、外婆、舅父、舅母及表姐，他們的外婆近期有上呼吸道感染病徵但已康復，其他家居接觸者至今沒有出現病徵，衞生防護中心正繼續調查。

流感活躍度上升 衞生防護中心籲市民打針

中心發言人稱，最新監測數據顯示，過去數周本地季節性流感的整體活躍程度較五月初有所上升，呼籲年滿六個月或以上（除有已知禁忌症外）、而在2018/19季度仍未接種流感疫苗的人士，仍可接種疫苗加強個人保護。

中心數據顯示，截至昨日（4日），本港今年共錄得31宗兒童嚴重流感個案，連同上述2宗，累計共33宗，當中1人死亡。