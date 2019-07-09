電子支付風險增　聯款通AI篩查可疑交易　減繁瑣認證

線上交易、手機QR Code及感應式付款等電子支付應用場景愈來愈多元化，但如此同時商戶及消費者日益關注網上詐騙、黑客攻擊等相關風險。本地電子支付系統公司聯款通﹙AsiaPay﹚，運用最新雲端數據技術和AI，助商戶加強交易安全及提升消費者付款體驗。

聯款通主要向銀行以及商戶提供集成電子支付技術。創辦人兼行政總裁陳永祥表示，集成支付系統就像一部網上版的多功能讀卡機，可提供收款、發送交易訊息、退款、分期等功能，幫助商戶省卻系統開發成本。

AI篩查可疑交易 支付過程更安全

日前Facebook、WhatsApp連番「死機」，再度引起社會對資訊保安的關注。陳永祥表示，聯款通非常重視風險控制，透過數據加密，並以大數據AI分析篩查可疑交易，消費者不需多重認證，也可令支付過程更安全可靠。聯款通為認可信用卡3-D安全供應商，亦獲得支付卡行業資料安全標準﹙PCI DSS﹚的一級安全認證。

陳永祥表示，隨着市場發展，商戶除要求穩定及可靠的支付系統外，亦期望透過數據分析了解消費者行為。因此聯款通利用國際知名企業軟件供應商甲骨文公司﹙Oracle﹚的自動數據倉庫雲﹙Autonomous Data Warehouse﹚，以及相關的雲端分析及機器學習功能，即將推出全新的諮詢服務及資料分析服務。

港人追求消費體驗 電子支付技術需求有增無減

經常有討論指電子支付發展緩慢，但陳永祥早在2000年已在本港創辦聯款通，其後在2005年進軍亞洲，現時業務遍及亞太區13個市場，未來將會向歐洲及中東市場進發。談及對於本地市場的看法，他認為香港人追求多元化的消費體驗，商家需要開拓更多創新的線上業務，對電子支付的需求只會有增無減。他亦預期，縱然中美貿易磨擦對市場有一定影響，不排除會有商家暫時降低技術相關預算，但認為長遠不會減少銀行對提升支付技術的渴求。