【校本管理】檢討報告出爐　倡新校監、校董要培訓3至6小時　

近年轟動社會的興德學校「影子學生」醜聞、浸信會沙田圍呂明才小學澳洲遊學團帳目混亂風波、東華三院李東海小學林老師墮樓事件，矛頭直指2005年起推行的校本管理政策。 校本管理政策專責小組今日（8日）公布檢討報告，當中建議設立校監、校董培訓軟指標，2019/20學年起試行四個學年，新任校監需在首年內參加最少6小時培訓，新任校董則需在首年內參加最少3小時培訓。

校本管理政策專責小組公布檢討報告，當中建議設立校監、校董培訓軟指標。（鄺曉斌攝）

處理投訴機制方面，專責小組引述，現時教育局已成立「學校投訴覆檢委員團」，由當中的成員組成獨立覆檢委員會，覆檢由家長、學生或公眾人士提出與學校一般日常運作或內部事務相關投訴。

建議局方擴大「學校投訴覆檢委員團」處理投訴範圍

專責小組建議，教育局可擴大「學校投訴覆檢委員團」負責複檢的個案類別，重點涵蓋由家長、學生或公眾人士提出的投訴，延伸至涵蓋教師的投訴個案，讓投訴人或被投訴人雙方得到獨立、客觀和具公信力的覆檢結果。

專責小組指，覆檢委員團的成員來自教育界及非教育界，小組認為由相關成員覆檢教師投訴個案，可「加強覆檢結果的獨立、客觀性和公信力」。

校本管理政策專責小組於2017年11月成立，小組主席由教統會主席雷添良擔任。

校本管理政策專責小組成員黃錦良早前接受《香港01》訪問，他指小組先後召開八次會議，探討法團校董會制度的未來發展，於今年初完成原定工作，原定4月內提交檢討報告，惟多宗事件「敲響警鐘」，小組需加開會議討論。