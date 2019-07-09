消息：天水圍醫院增逾百病床　料年內啟用　可減少居民跨區住院

公立醫院服務量早已飽和，長期在病房走廊「加床」，令病人及醫護都叫苦連天。不過，由於醫護人手不足的問題，有新建成醫院一直無法加開新服務，院內部分樓層被逼丟空。 當中在2017年1月已啟用的天水圍醫院，開院兩年多，現時仍只開設了一間綜合專科病房，提供32張病床。《香港01》接獲消息稱，天水圍醫院計劃在今個年度加開3個病房，提供108張病床，涉及內科、腫瘤科。而人手方面，據了解，包括天水圍醫院在內的新界西聯網在7月已新聘84名醫生，當中部分醫生是因應開拓新服務而聘請。當區區議員感歎現時天水圍居民求醫轉折，加開病房是好事。

天水圍醫院急症室。 （資料圖片）

+ 9 + 8 + 7

今年3月28日，醫院管理局大會通過2019/20的年度工作計劃，將在各醫院聯網增加共506張病床。

翻查2014年的報道，天水圍醫院在興建時，曾指可以提供到300張病床，惟自醫院啟用後至今兩年半，只提供到預期的一成，僅32張病床。記者綜合消息透露，天水圍醫院將會在2019/20年度加開3個病房，提供108張病床，涉及的專科包括內科、腫瘤科，啟用病床數目終加至目標的三分之一。有消息人士稱，預計有一男一女的內科病房最快今年年底啟用。另有消息指，在新病房啟用後，博愛醫院有一個內科病房將會搬到天水圍醫院，騰空出來的病房，就會在有病房裝修時，臨時提供服務，各專科可以輪流使用。

至於人手方面，據悉，新界西聯網在7月已新聘了84名醫生，當中部分醫生是填補人手流失，部分就是因應開拓新服務而聘請，消息人士舉例指，一間40張病床的病房，約需4至5名醫生。另有消息就指，部分博愛醫院醫生將會升遷到天水圍醫院，現時因應新增服務，已招聘到足夠的醫護及專職醫療人員。

天水圍醫院現時仍只開設了一間綜合專科病房，提供32張病床。 （資料圖片／鄭翠碧攝）

天水圍醫院本年度加開108病床 佔醫管局加床計劃的兩成

新界西醫院聯網發言人回覆查詢透露，該聯網在2018/19年度及2019/20年度共增設或計劃增設197張病床，當中140張開設於天水圍醫院，這些病床包括急症及延續護理病床，相信有助紓緩市民對住院服務的需求，亦可分擔屯門醫院和博愛醫院的住院服務。

換言之，兩個年度扣除現時已開設的32張病床，天水圍醫院今個年度會加開108張病床，佔醫管局今個年度計劃加開病床的兩成。

在人力資源方面，天水圍醫院表示採取「以舊帶新」的方式安排工作，部分獲天水圍醫院聘請的職員，會先在屯門醫院及博愛醫院工作，以便熟悉聯網的運作及工作流程，及後才會派調至天水圍醫院。截至2019年5月，天水圍醫院僱用了600多名員工。

元朗區議員周永勤認為增加病床屬好事。（資料圖片）

區議員歡迎加床：「與其話係醫院，不如話佢係專科診所」

元朗區議員周永勤受訪時指，天水圍醫院現時只得三十多張病床，直言「與其話係醫院，不如話佢係專科診所」，他認為增加病床屬好事，因為天水圍居民如果有需要入院、如要接受手術，必須前往博愛醫院或屯門醫院求診。

他續指兩間醫院的交通均不方便，其中由天水圍前往博愛醫院的交通主要是小巴，但班次疏落，而前往屯門醫院的輕鐵則為單卡，每當探病時間便難以擠進車廂，若天水圍醫院的設施能提供足夠支援，對居民及病人而言方便得多。

另一名元朗區議員黃偉賢稱，天水圍區人口約30萬，醫療需求大，惟由於區內沒有住院病床，若有病人在天水圍醫院被診斷需留院，被轉往屯門醫院急症室後需再接受醫生斷症，浪費時間之餘，亦令人質疑是否有醫生不信任其他醫生的判斷，他不希望天水圍醫院重蹈博愛醫院之覆轍，開院後「養老鼠養幾年」方可完全啟用病房。