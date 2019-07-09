【DSE放榜2019】教育局鼓勵學生　宜以正面自我對話調節情緒

DSE將於明天放榜，教育局高級專責教育主任張巧儀今日（9日）在《局中人語》中鼓勵考生，嘗試預計中學文憑試放榜可能會出現的不同成績結果，冷靜思量一下應對策略。即使最終成績與預期有落差，可用正面的自我對話激勵自己，如「我仍有很多可以選擇的出路」、「困境總會有轉機」等。

（教育局網頁「局中人語」）

張巧儀以「作好準備迎放榜」為題，形容DSE放榜對大部分中六生來說是挑戰，理解同學要為自己發展路途作決定時難免感緊張、擔心、焦慮和徬徨，她提醒同學嘗試預計中學文憑試放榜不理論，思考應對方案，「倘若成績與預期相似甚至比預期更理想，恭喜你，你應可以放心，因為將有很大機會入讀心儀的大學和學系」；「倘若成績未如理想，則千萬不用灰心，你應該根據所搜集的資料計劃如何調整大學聯招的課程選擇，部署不同的出路。」

可善用正面自我對話 激勵自己

她又稱，若成績與預期有落差，同學們亦應以正向思維面對，可善用正面自我對話（positive self-talk）激勵自己，例如「我仍有很多可以選擇的出路」、「中學文憑試只是人生中的其中一站，人生還有很多重要的事情」、「遇到困難而感到失望和氣餒是正常的反應，我只要繼續努力和堅持，一定可以繼續向着理想前進的」。她解釋，專家指內心自我對話是一種強大力量，可協助調節情緒，重新提起勇氣和鬥志。

她亦建議同學安排活動放鬆、與親友、老師或社工傾訴，分享感受及憂慮，紓緩緊張的情緒，若出現失眠、頭痛、情緒低落、煩躁不安、負面自我評價、偏激或離群孤立等，屬壓力訊號，壓力訊號越多，就越需要專業人士的協助和輔導。

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