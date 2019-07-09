【廢紙圍城】業界要求補貼　環保署研回收基金資助營運費

廢紙價格持續下跌，前線回收商叫苦連天。香港環保再造業可持續發展協會今晚（9日）與業界、政府官員及環保團體等舉行會議，逾百名業界代表出席。協會預警，廢紙價有可能跌至每公斤一毫新低。前線回收商促請政府短期內補貼運費等回收成本，令行業得以支撐。環保署回應指，會考慮在回收基金另設項目，資助業界營運開支。

香港廢紙出口價最近下跌，前線紙皮回收價大受打擊。（資料圖片／吳鍾坤攝）

廢紙出口訂單僅至本月中

香港環保再造業可持續發展協會會長劉耀成表示，近期內地紙廠大幅下調採購價四成，令前線紙皮回收價最高只有每公斤四毫。加上內地仍未發新一批批文，本港的廢紙出口訂單僅至本月中，若情況持續惡化，廢紙回收價有可能跌至每公斤一毫。

李先生期待政府給予補貼，協助業界度過難關。（張雅婷攝） 會上多名前線回收商大吐苦水，期望政府施予援手。1984年入行的回收商李先生大呻近期紙價低迷，店舖面臨結業邊緣，但無奈投放多年心血及仍有員工，盼政府能給予暫時性補貼，令他再堅持下去，度過難關。

廢紙價格持續下跌，前線回收商叫苦連天，拾荒者也憂心仲仲。（資料圖片／梁鵬威攝）

淘大花園賣廢紙量大縮水

紙價暴跌，除了回收商生計受打擊，屋苑收入亦減少。淘大花園業主聯會主席葉興國憶述，15年前以每公斤1.3元的價格向回收商出口廢紙，一年賣到288公噸，即全年賣紙收入37.44萬元；不過，屋苑去年只賣出30噸廢紙，只有15年前的一成，回收價亦跌至6毫，收入跌至1.8萬元。

環保署副署長郭黃穎琦回應指，政府不排除任何協助本地回收業界的方法，政府正研究在回收基金另設項目，資助業界營運費，但細節仍需與業界商討。政府暫未有相關時間表，盼能盡快得到回收基金委員會批准，推出項目。