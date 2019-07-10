荃灣港安及聖德肋撒醫院低收費病床使用率偏低　申訴專員主動調查

申訴專員公署今日（10日）宣布，將主動調查兩間私家醫院所提供的低收費病床使用率有無可改善的空間。公署指出，該兩院雖有按照批地條款，提供不少於兩成的病床作為低收費病床，但使用率偏低。 而即使兩家醫院在流感高峰期間與醫管局合作，轉介公院的病人至私院，但過去兩季分別只得35名及25名公立醫院病人獲轉介。申訴專員決定向食物及衞生局、衞生署及醫管局展開主動調查，公署亦歡迎市民於8月11日或之前提交意見。

申訴專員趙慧賢宣布展開主動調查，審研政府在監察和推廣私家醫院低收費病床的使用上，是否有可改善之處。本港有兩間私家醫院須按照批地條款，提供不少於兩成的病床為低收費病床。該兩間醫院，荃灣港安及聖德肋撒醫院現時合共提供164張低收費病床，由衞生署負責監察並確保醫院遵從相關的批地條款。

低收費病床數量合符批地條款 使用率有改善空間

低收費病床的每日住院費用（包括病床、膳食及護理服務）不得超出公立醫院三等病床的最高收費（現時為每天港幣120元）；其他醫院費用（例如手術室、化驗、X光檢查及藥物的費用）則不得超出該私家醫院二等病床的同類費用的一半。申訴專員公署初步查訊發現，兩間私家醫院雖有按照批地條款提供低收費病床，惟有關病床的使用率尚有改善空間。

趙慧賢認為私院的低收費病床，應善用於減輕公營醫療系統的負擔。（資料圖片）

醫管局流感高峰期向私院「買床」 但只得數十名公院病人獲轉介

此外，醫管局先後與上述兩間私家醫院簽署協議，於流感高峰期由該局轉介合適的公立醫院病人，使用該兩間私家醫院的低收費病床。獲轉介的病人只須支付等同公立醫院的基本住院費用，其餘費用由醫管局負責。

醫管局在2017年的夏季流感高峰期及2017/18年度冬季流感高峰期曾啟動有關協議，但分別只有35名及25名公立醫院病人獲轉介。公署表示，獲轉介的病人數目偏低，反映現行的轉介機制未能改善低收費病床的使用率，對於紓緩公立醫院病床需求的作用亦很有限。



有鑑於此，申訴專員趙慧賢決定向食物及衞生局、衞生署及醫管局展開主動調查，她提到，公立醫院病床服務的需求殷切，私家醫院的低收費病床如能得以善用，應有助減輕公營醫療系統的負擔。今次主動調查將會審研和探討當局如何可進一步善用私家醫院的低收費病床。