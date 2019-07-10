【DSE放榜2019】17歲男囚6科21分　成史上最年輕獲讀大學資格囚犯

中學文憑試 DSE 今日（10日）放榜，除了一眾狀元成為焦點外，今年亦有14名在囚青少年寒窗苦讀，逾七成卷數考獲2級以上。今年更有一名17歲在囚人士考獲六科最高21分，包括經濟科5級，成為史上最年輕的青少年在囚人士，考獲符合入讀本地大學的基本入學要求。

歌連臣閣懲教所青少年在囚人士非常高興地展示成績單。（懲教署提供）

懲教署表示，今年有14名來自歌連臣角懲教所、壁屋懲教所及勵敬懲教所的青少年報考中學文憑試。他們共報考78張卷，其中52張卷取得2級或以上成績，佔總卷數72%，當中有兩人分別於經濟科及中文科考獲5級。

一名17歲來自歌連臣角懲教所的考生阿輝(化名) 考獲21分，其中經濟科考獲5級成績，成史上最年輕考獲入讀大學基本要求的囚犯。懲教署指，他於入所前只有中三程度，入所受訓後加入文憑班，熱衷學習，在家人支持下，為理想奮鬥。另一名中文科考獲5級成績的在囚人士獲六科最高23分的成績，惟英文只有2級，未達入讀大學的3級要求。

歌連臣閣懲教所青少年在囚人士與家人分享取得佳績的喜悅。（懲教署提供）

歌連臣角懲教所6名考生當中，在未加入文憑班前，最低只有中三的學歷水平。懲教署指，學員要在短短約十個月的時間追趕原本三年的文憑試課程絕非易事。院所會提供一個適合而寧靜的學習環境，讓他們可以專注學業，克服學習上的困難；院所職員亦會提供適當的協助。

該14名在囚人士報考的科目包括中國語文、英國語文、數學、通識教育四個核心科目，以及經濟及旅遊與款待兩個選修科目。