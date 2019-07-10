處理建丁屋合約涉用假文件　律師被裁罪成　判入獄8個月緩刑2年

屯門楊小坑村代表沈建榮「跛榮」，與其妻黎綺琴於2013年捲入洗黑錢罪，經上訴後脫罪。惟執業律師陳鑑清做辯方證人作供時，疑披露他助沈氏夫婦處理丁屋轉讓事宜期間行使虛假文件。陳因而被控，受審後被裁定使用假文書等罪成立。法官今（10日）指他違反律師操守，將要受律師會的紀律聆訊；雖被告沒悔意，但考慮到其精神狀況不穩，斷送了律師生涯、重犯機會輕微，遂酌情判囚8個月，緩刑2年。

被告陳鑑清在區域法院被裁定三項使用虛假文書罪成。（資料圖片）

被告陳鑑清，67歲，被裁定兩項使用假文書及一項使用假文書副本罪成後，已停止執業並結束其律師行。

報告指被告不認為有犯法

法官判刑時透露被告曾任中學教師，後自修成為律師。她指被告初犯、有良好工作記錄、重犯機會輕微，但社會服務令顯示被告不認為自己犯法，代表他沒有悔意，故不應判以社會服務令。她又斥被告違反對涉案公司的責任及律師操守，行為影響金融機構及信貸評核機制，認為應判監禁。

被告亦要接受律師會紀律聆訊

法官亦考慮到被告自中學已患有抑鬱及焦慮，罪成後病況惡化。另外，此案的檢控過程曾有延誤，被告對法律不理解，且日後要受律師會紀律聆訊，不太可能再犯。法官最終酌情判以8個月監禁，緩刑2年。

處理建丁屋合約用虛假文件

案情指，黎綺琴於2007年聲稱向新界原居民陳偉文購入一幅地皮，並在該地皮上建造丁屋的權利。被告當時負責替她草擬買賣合約，並藉此成功從通用金融獲批150萬元按揭貸款，以及向土地註冊處註冊。

而實際上，該塊土地和相關權益，早於2000年由商人蘇池及劉志偉代理陳偉文售予黎，並由被告負責法律事宜。被告明顯知道他所準備的買賣協議和轉讓契為虛假，但仍然藉此申請按揭和向土地註冊處註冊。

案件編號：DCCC844/2017