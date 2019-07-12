上海男來港會中一女友　已被提醒性交屬非法仍去馬　認罪候判

上海男子從網上遊戲認識只讀中一的12歲女生，更特地來港與女生相約在酒店見面，二人情到濃時欲發生性行為，女生已表明在港這屬非法行為，上海男直言「會負責」並繼續性交。後因上海男用盡盤纏，女生代為向家人借錢，終揭發事件。上海男今（12日）在區域法院承與未成年少女發生性行為，法官把案押後至8月27日判刑，以候被告及事主的相關報告。

來自上海的被告陸偉，在區域法院承認與未成年少女發生性行為。（資料圖片）

被告陸偉，28歲，報稱在上海任職設計師，他承認兩項與未滿13歲女童發生性行為罪，指他於去年12月22及23日，在九龍城富豪東方酒店與當時年僅12歲歲的女童X發生非法性行為。

女事主認未成年

控方案情指，被告於去年8月玩網上遊戲時認識女事主，二人後來發展成網上情侶，事主初時自稱22歲，後來才承認她未成年，但仍稱她已17歲。

被告去年12月21日來港，並相約事主見面，事主在案發兩天均有到被告所住酒店，被告有教她做功課及聊天，事主有提醒被告，在香港與未成年少女發生性行為是違法的，被告只稱會負責任，二人遂兩度發生性行為。

警方公園發現被告

被告原本平安夜離港，但事主送被告至機場時二人難捨難離，被告終決定留下，但又花光了錢，事主遂向兄長借錢，但未有成功。事主母親至聖誕節追問事主拍拖的事，事主終說出與被告關係，並認二人曾發生性行為。母親同月27日報警，並在公園發現被告。

求情稱覺可與事主長期發展

被告求情時稱，認為可與事主發展長期的情侶關係，與事主見面後，亦放棄了來回機票沒有回港，因用光金錢，事主才代為向其家人借錢。

法官先為被告索取精神及心理報告，同時亦索取事主的創傷報告才判刑。

案件編號：DCCC 255/2019