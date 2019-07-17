創業成本高初創團隊避走　理大科研資源吸引企業「回流」

創業不易，在人工和租金成本高企的香港創業就更不易，不少本地初創團隊因而選擇到成本較低的深圳或鄰近城市起步。不過，也有初創企業認為本港科研質素有保證，期望「回流」與本港大學建立聯繫，交流技術。 理工大學畢業生朱帥印兩年前獲得大學的初創基金，與同學在深圳創立人工智能服裝技術公司，在公司發展上軌道後，下一步計劃回港開設研發部門。

為協助更多畢業生創業，理工大學自2017年起分別在紅磡校園及深圳研究基地成立共創空間「理大InnoHub」，提供辦公空間、創業培訓、創科社群交流等服務，至今一共培育132家初創企業。理大紡織及服裝學系畢業生朱帥印及其團隊，就是其中之一。

信賴港高校研究 AI服裝團隊擬在港開設研究部



來自四川的朱帥印2017年博士畢業，同年獲得理大的創業種子資金，與同學在深圳創辦圖郅創新科技有限公司，專營AI量身。這項技術是他在理大就讀期間參與開發，用家只需拍攝正面及側面兩張全身照，系統可於5至10秒內建構體形及尺寸資訊。

朱帥印表示，公司主要與服裝企業合作，提供體型識別演算法及智慧推薦服務，助製衣業減少生產同款但不同尺碼的衣服，從而降低浪費。收集到的數據在刪除敏感個人資料後，會用作建立體型數據庫，日後可用於醫學研究，另可應用在電子遊戲產業，按玩家身形生成角色令玩家更投入。



問及當初畢業後為甚麼沒有留港創業，朱帥印指香港人工及租金成本高難負擔。然而，公司發展現時已上軌道，朱帥印還是期望短期內回港開設研發部門，因他信賴香港高校研究質素，冀與本港的大學實驗室有更多交流合作。他回想在港求學時期，為校內可「心無旁鶩」專注科研的環境所鼓舞，不需兼顧太多其他事務，更可在實驗室內結識志同道合的創業夥伴。

無人機公司跨界合作研發STEM教材



同樣與實驗室團隊合作創業的還有工程系畢業生文放。他與理大「微型無人機實驗室」的同學一同創辦傲飛創新科技有限公司，生產DIY木製組裝無人機。公司自2016年在香港成立，獲得過理大創業資金等多項投資。



公司創立早期，因香港營銷成本過高，文放曾嘗試在港開拓銷售渠道不果。及後他將公司移至深圳，正好遇上國內推廣STEM教育風潮，他於是在無人機業務加入創新及教育元素，並聯同有教育學背景的理大校友跨界合作，研發無人機技術及科學教材，現時業務已趨成熟。

理大辦初創交流團 港深海外學生參與



今年5月至7月，理大首次與其他院校合辦初創業培訓交流團以及模擬創業項目大賽，學生更有機會在深圳初創企業實習。參與計劃的產品設計三年級學生黃耀康過去一個月在深圳智慧養老初創團隊，人人壯科技有限公司擔任實習設計師。



比較在不同公司實習的經驗，黃耀康稱在初創團隊中，即使自己是實習生也可一手包辦一款全新產品的設計，5個星期內完成資料搜集、繪製設計圖及打版等任務。有志創業的黃耀康現時與朋友合辦設計工作室，這次實習為他帶來相關的實踐經驗。