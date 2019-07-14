釋智慧老和尚周六晚圓寂　寶蓮禪寺：佛門之悲　教界之痛

寶蓮禪寺今日（14日）凌晨0時20分公布，香港佛教聯合會榮譽會長、寶蓮禪寺董事會主席智慧老和尚，在周六晚9時半圓寂，世壽86歲。

寶蓮禪寺公布，釋智慧老和尚在昨晚9時半住世緣盡，安詳捨報，世壽86歲，「長老示現無常，誠佛門之悲，教界之痛。祈願長老慈悲宏願，慈航倒駕，乘願再來，廣度眾生」。

釋智慧老和尚曾任香港佛教聯合會榮譽會長、第61至63屆董事會會長、寶蓮禪寺董事會主席、寶蓮禪寺第七代住持、世界佛教僧伽會副會長。

釋智慧老和尚可說是較入世的出家人，遺下不少金句。（資料圖片）

曾參與抗日游擊隊工作 30歲出家

釋智慧法師為南海西樵人，三歲自南海家鄉來港，居於寶蓮禪寺。據寺方資料，1941 年12月香港淪陷，1942年東江縱隊港九大隊大嶼山縱隊進入大嶼山抗日，寶蓮禪寺全力支持抗戰，智慧法師當過大嶼山抗日游擊隊秘密義務通訊員，為游擊隊報告敵軍行動。他在和平後留在寺內放牛、擔水、運柴，至30歲（1963 年）那年依筏可大和尚出家，1966 年開始出任寶蓮禪寺董事。

由1964年起，智慧法師策劃及推動籌建新大雄寶殿、籌建大嶼山第一所中學──佛教筏可紀念中學，1980年開始籌建「天壇大佛」，並出任籌建大佛工程召集人，於1993年落成開光。

率佛教團訪京踏足政壇

智慧法師相對較為入世，涉足政界。他在1979年組織「港澳佛教界代表團」訪問北京，恢復港澳與內地中斷了30年的宗教界聯繫，這被各界視為宗教界的「破冰之旅」；1990年開始，他通過中聯辦在中國佛教協會的協助下，投入內地希望工程建設，先後助建希望學校300多間。他於1997年法師當選為第九屆港區全國人大代表，之後又連任第十屆港區全國人大代表；並於2000年至2011年期間，出任離島區議會委任議員。

他在殖民地及特區政府時代，都獲得政府嘉勉，1990年獲港英政府頒B.H.社會服務勳銜，又於1996年獲頒 M.B.E.英帝國員佐勳章；回歸後，他分別在2005年及2015年獲頒授銅紫荊星章及銀紫荊星章。