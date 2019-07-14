【沙田遊行】九巴及龍運逾40條巴士改道　282、283、284暫停服務

反對修訂《逃犯條例》浪潮持續，今日（14日）下午沙田將舉行大遊行，由車公廟起步，途徑沙田新城市廣場一帶馬路，並以沙田站巴士交匯處作終點；而因應情況，九巴及龍運逾40條路線出改道安排，部份班次或會於中途站停止服務。

其中三條循環線暫停服務，包括往新田圍282；往美松苑283；以及往濱景花園的284。