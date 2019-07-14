【沙田遊行】九巴及龍運逾40條巴士改道　282、283、284暫停服務

撰文：杜潔心
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反對修訂《逃犯條例》浪潮持續，今日（14日）下午沙田將舉行大遊行，由車公廟起步，途徑沙田新城市廣場一帶馬路，並以沙田站巴士交匯處作終點；而因應情況，九巴及龍運逾40條路線出改道安排，部份班次或會於中途站停止服務。
其中三條循環線暫停服務，包括往新田圍282；往美松苑283；以及往濱景花園的284。
|282、283、284
|40X
|來回方向：不停禾輋邨/瀝源邨
|47A /49X
|往葵芳/青衣方向：不停沙田市中心
往水泉澳/廣源方向：不停沙田市中心/好運中心
|47X
|往葵芳方向：不停秦石村/沙田市中心
往水泉澳方向：不停沙田市中心/好運中心
|48X
|往灣景花園方向：不停瀝源邨/沙田市中心
往禾輋方向：不停沙田市中心
|72
|往長沙灣方向：不停禾輋邨至帝都酒店各站
往太和方向：不停美桃樓至禾輋邨各站，加停美輝街
|72A
|往大圍方向：不停禾輋邨至大圍街市各站
往大埔方向：不停美桃樓至禾輋邨各站，加停美輝街
|80K/85/88K
|往新翠/九龍城/顯徑方向：不停禾輋邨至美林邨各站，加停美輝街
往愉翠苑/火炭/駿景園方向：不停美桃樓至禾輋邨各站，加停美輝街
|80M
|往九龍塘方向：不停禾輋邨至文化博物館各站
往穗禾苑方向：不停文化博物館至禾輋邨各站
|80X
|往觀塘方向：不停秦石邨
|81
|往西九龍方向：不停沙田大會堂至美林邨各站
往禾輋方向：不停美桃樓至沙田市中心各站，加停美輝街
|81C/82K/86A/89B/182
|往耀安/黃泥頭/沙田圍/愉翠苑方向：不停大圍站至秦石村各站
|81K
|往新田圍方向：不停禾輋邨至好運中心各站, 加停富豪花園/麗豪酒店
往穗禾苑方向：不停秦石邨,沙田市中心至禾輋邨各站, 加停富豪花園/麗豪酒店
|83K
|先經禾輋再往富豪花園
依序改停禾輋邨/瀝源邨/麗豪酒店/富豪花園
|85B/87B/281M/287X
|往秦石/新田圍/水泉澳方向：不停大圍站至車公廟各站，加停新翠邨
|86
|往美孚方向：不停禾輋邨至文化博物館各站，加停富豪花園/麗豪酒店/乙明邨/曾大屋
往黃泥頭方向：不停文化博物館至禾輋邨各站，加停富豪花園/麗豪酒店/乙明邨/曾大屋
|88
|往大圍方向：不停沙田大會堂至大圍街市各站，加停乙明邨/秦石村/車公廟
往中秀茂坪方向：不停海福花園至沙田市中心各站，加停乙明邨
|88X
|往平田方向：不停禾輋邨至沙田站各站，加停富豪花園/麗豪酒店
往火炭站方向：不停沙田站至禾輋邨各站，加停富豪花園/麗豪酒店
|89
|往觀塘方向：不停沙田大會堂至文化博物館各站，加停乙明邨/曾大屋
往瀝源方向：不停文化博物館至沙田市中心各站，加停乙明邨/曾大屋
|249X
|往青衣方向：不停沙田大會堂至文化博物館各站，加停乙明邨/曾大屋
往博康方向：不停大圍站至沙田市中心各站，加停乙明邨/曾大屋/新翠邨
|269D
|來回方向：不停沙田市中心
|280X
|往尖沙咀方向：不停禾輋邨至帝都酒店各站
往穗禾苑方向：不停沙田市中心至禾輋邨各站
|W3
|來回方向：不停沙田站
|85K
|不停禾輋邨至沙田站總站各站，加停麗豪酒店/富豪花園
|86K
|不停沙田站總站
|288
|改以博康為循環點
不停田園閣至文化博物館各站
|89X/299X
|改以沙田圍作總站
不停沙田市中心/沙田站總站
|170
|改以沙田圍作總站
往沙田方向：不停田園閣/沙田站往華富方向: 不停大圍站/車公廟/秦石邨, 田園閣/沙田站
|263
|改以城門隧道轉車站為總站
不停沙田站
|289R
|改以麗豪酒店為總站
往沙田方向：不停沙田市中心
|888
|改以源禾路瀝源邨為總站
往沙田方向：不停沙田站
|A41
|往機場方向：不停乙明邨至好運中心各站，加停積運街
往愉翠苑方向：不停沙田市中心至乙明邨各站，加停大圍站總站
|E42
|往機場方向：不停田園閣至新翠邨新明樓各站往博康方向：不停大圍站至田園閣各站，加停新翠邨