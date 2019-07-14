【沙田遊行】TVB稱記者採訪時受襲　新聞3次以「暴徒」形容施襲者

反修訂《逃犯條例》風波持續，有不少網民於批評無綫電視（TVB）新聞部報道欠中立。有組織今日（14日）發起沙田大遊行，期間有示威者阻撓TVB記者採訪。 到傍晚約6時半，TVB新聞報道稱，該台攝影師及記者今日採訪期間，突然遭到襲擊，記者的小腿被踢，攝影師的右邊背部亦被打了一拳；之後攝影師捉住施襲者的背包時，再被四、五人箍頸。 TVB新聞部表示「嚴厲譴責暴徒」，並已報警，要求警方緝拿施襲者。在59秒的報道中，TVB用了三次「暴徒」形容施襲者。

在59秒的報道中，TVB用了三次「暴徒」形容施襲者。（TVB新聞截圖）

根據TVB報道，採訪隊在下午約5時步行往源禾路時，突然有人踢記者小腿，攝影師的右邊背，亦被人打了一拳。之後，攝影師捉着施襲者的背包，並指控他打人，期間旁邊再有4、5人箍着攝影師的頸。

TVB報道續稱，在其他傳媒協助下攝影師及記者成功離開，不過期間記者再被人踢臀部，褲上有被踢的鞋印。

有TVB記者跟隨遊行隊伍走至沙田鄉事會路斜波位置，拍攝期間遭遊行人士高舉標語，並跳高以標語遮擋鏡頭。（洪嘉徽攝）

TVB新聞部表示，「嚴厲譴責暴徒襲擊本台正進行採訪的攝影師及記者」，批評對方「粗暴干預採訪自由」，已要求警方「緝拿暴徒歸案」。TVB又稱，過去已曾多次被示威者阻止拍攝，強調會「一如以往無畏無懼，客觀中立報道新聞，並且繼續提供多角度的現場直播。」整段新聞報道為59秒，當中用了三次「暴徒」形容施襲者。