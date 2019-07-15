國產比亞迪基於商業決定　今起停止全港電動車充電站服務

香港近年講求環保，政府亦有意推動電動車。不過環保署今日（15日）證實，來自內地、積極發展電動車業務的比亞迪，基於商業決定，今日起停止提供香港充電站服務，不過e6電動私家車的車主仍可透過配備指定充電線，使用一般的充電器充電。

比亞迪的香港充電站今日(15日)起停止服務。（資料圖片／高仲明攝）

環保署表示，政府一直與商業機構合作，改善電動車充電設施，截至2019年5月底，全港共有2,242個不同類型，包括屬政府和非政府的公共充電器，其中882個為標準充電器、860個中速充電器和500個快速充電器，覆蓋全港18區。

不過據環保署向比亞迪了解，基於商業決定，比亞迪今日正式停止香港的充電服務。據比亞迪向環保署稱，e6電動私家車的車主，可以透過配備指定充電線，使用一般的中速或標準充電器為車輛充電，即與其他電動私家車一樣，可在私人物業安裝中速或標準充電器為其電動車作日常充電，亦可使用公共充電網絡的中速或標準充電器補充電力。署方引述比亞迪續指，部分e6電動私家車已配備指定充電線；未有相關充電線的車主可聯絡比亞迪購買。

《香港01》已向比亞迪查詢有關停止充電站服務一事，正等候回覆。

環保署表示，政府的方針是車主應在其居所或辦公室等，為車輛作日常充電；公共充電網絡則是主要輔助設施，為車主在駕駛途中，讓電動車補充電力，並不能取代日常充電設施，因此有意購買電動車的人士，應考慮其日常充電安排。

環保署料2022年增逾千個公共充電器

環保署又指，政府已撥款1.2億元，在未來3年擴大政府停車場的電動車公共充電網絡，包括在運輸署、政府產業署、康文署和旅遊事務署轄下，完全或部分向公眾開放的停車場安裝額外的中速充電器。署方預計，2022年會增加超過1,000個公共充電器，令政府公共充電器增至約1,700個。

除了私家車，比亞迪的電動的士於多年前曾進入香港市場，不過由於電池續航力、成本等問題，現時已絕跡於香港。