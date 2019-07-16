【DSE放榜2019】中文科失手無緣本地大學　獲英大學取錄圓法律夢

2019年中學文憑試（DSE）上周三（10日）放榜，考獲「33222」學士學位基本收生要求的日校考生有19,676人，佔總日校考生人數42.1%。於去年DSE失手中文科、但最佳六科考獲28分的考生，透過修讀銜接課程，成功獲曼徹斯特大學法律系及杜倫大學取錄。

ARCH Education課程總監馬賢慧（右）表示，香港承行精英教育制度，令不少有潛質的學生錯失機會。（受訪者提供）

鄭御生是2018年DSE考生，最佳六科取得28分成績，惟中文科失手只考獲2級，未能符合本地大學學位的報讀要求。鄭的志願是升讀法律系，由於其成績不足以入讀本地大學的法律系，他隨後選擇到升學機構ARCH Education修讀一年制倫敦大學國際基礎課程（UoLIFP），以升讀英國學府法律系為目標。

一年過後，鄭御生獲得曼徹斯特大學（University of Manchester）法律系，以及杜倫大學（Durham University）取錄。

ARCH Education課程總監馬賢慧表示，相關銜接課程由倫敦大學編制，而香港承行精英教育制度，令不少有潛質的學生錯失機會，課程能為公開試成績失準的學生，提供多一個報讀頂尖英美大學的機會。