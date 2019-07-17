天文台：酷熱天氣警告現正生效　今明持續酷熱　本周後期驟雨雷暴

天文台表示，高空反氣旋正為中國東南部帶來普遍晴朗的天氣，本港今日大致天晴及酷熱，部分地區有煙霞、吹微風，酷熱天氣警告現正生效。據天文台上午11時30分的數據，元朗、上水、天水圍、沙田、黃大仙、筲箕灣等區均錄得超過攝氏33度，其中黃大仙更錄得35.3度高溫。 天文台提醒市民提高警惕，以防中暑。若在戶外工作或活動者，應多喝水和不要過度勞累，如感不適應盡快到陰涼地方休息。

天文台九天天氣預報。（天文台網頁截圖）

天文台預料，熱帶氣旋丹娜絲會在今明兩日移向呂宋海峽至台灣一帶，其後的移動路徑仍存在變數。受丹娜絲外圍下沉氣流影響，今明兩日廣東沿岸持續酷熱；而受一股西南氣流影響，本周後期華南沿岸有幾陣驟雨及雷暴。

熱帶氣旋丹娜絲會在今明兩日移向呂宋海峽至台灣一帶。（天文台網頁截圖）

天文台九天天氣預報可見，明天（17日）仍然酷熱，部分時間有陽光，稍後有幾陣驟雨及狂風雷暴，料溫度介乎28至34度；隨著隨後一兩日有幾陣驟雨，預計周五及周六的溫度將輕微回落至介乎28至32度。

港府擬修訂《逃犯條例》引起的爭議未平息，有市民及團體發起周日（21日）遊行，天文台預測當日溫度介乎28至32度，短暫時間有陽光，並有幾陣驟雨。