行人不小心案審極未完　被告求覆核裁判官決定　獲批許可

東區法院一名暫委特委裁判官，被指審理一宗行人疏忽的交通意外案件時，被指強迫一名辯方證人繼續作供。該案被告質疑裁判官未有此權力，決定亦不合理，早前入稟申請司法覆核，要求推翻何官的決定。高院今(17日)處理時，法官認為申請人的部份理據有可爭辯之處，遂批出申請覆核的許可，並指示東區案件暫不再審理，以待司法審核案的結果。

申請人為Thapa Kamala，答辯人為律政司司長。

申請人指暫委特委女裁判官何麗明(下稱何官)於本月審理涉案的交通意外案件時，下令辯方證人余世昌(譯音)返回證人台，繼續其未完成的作供。申請人一方要求推翻何官的決定。

申請人提出3項理據，包括何官沒有權力要求辯方證人繼續作供。即使何官有此權力，此決定亦屬不恰當運用權力。此外，申請人亦指何官的決定不合理。

官指申請人兩論據可爭辯

案件今在高院處理時，申請人解釋第二項理據時，指何官的決定是要拖延案件和懲罰涉案證人。答辯人回應時指，未有證據顯示原審裁判官的決定，是要懲罰申請人或涉案證人。答辯人亦認為，法庭不應干預正在審訊的案件。

法官認為第二項理據，是對何官的嚴重指控，但未有證據支持此說法。但法官認為第一和第三項理據有合理可爭辯之處，批准以此兩項理據申請司法覆核。

案件編號：HCAL1961/2019