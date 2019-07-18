同時，「App1933」下周一（22日）起將備有「雙輪椅泊位巴士標示」，且加入「購買月票」選項，乘客選購月票時只需兩個步驟便能連接八達通手機應用程式付款。

為讓乘客有更佳的出行預算，九巴將於本月底在手機應用程式「App1933」及其網頁提供所有聯營路線，包括非九巴時段班次的「巴士到站時間預報」資料。

九巴宣布，本月底將於手機應用程式「App1933」及九巴網頁提供所有聯營路線的巴士到站資訊。（資料圖片）

市民屆時開啟手機應用程式，輸入指定的聯營巴士線，除在介面能夠查看巴士的到達時間，同時亦能得悉即將到達的巴士是屬於九巴，抑或是新巴城巴營運。而新巴城巴的手機應用程式亦會在同日顯示九巴聯營路線的到站資料。

市民現時出行選乘九巴，透過手機應用程式「App1933」便能查閱巴士到站時間，惟功能未有涵蓋聯營線。九巴宣布，最快將於本月底提供所有聯營路線，包括非九巴時段班次的新巴城巴到站資料。

市民屆時開啟「App1933」及輸入指定的九巴路線，除可查閱巴士即將到站時間，亦可得悉該巴士的營運公司。（九巴提供）

九巴「App1933」下星一（22日）起，亦設雙輪椅泊位巴士的標示，方便有需要人士選搭巴士。（九巴提供）

App將標示備有雙輪椅泊位巴士

同時，為方便輪椅使用人士，「App1933」下周一（22日）起將標示備有雙輪椅泊位的巴士，以供有需要人士選乘；亦會加入「九巴月票」選項，市民只須開啟應用程式，點擊目錄欄便能選購九巴月票，屆時程式便會連接至八達通App讓乘客付款，九巴月票便會即時加入八達通內。

付款方式接受八達通、Samsung Pay 及O! ePay。使用Android 的用戶將於下周一能下載「App1933」的更新版，iPhone用戶則須在隨後一至兩日才能查閱。另外，倘Andriod手機沒有NFC近場通訊功能以及iPhone沒有流動讀寫器，市民則須在八達通App輸入八達通號碼後，在7天內前往任何一個八達通服務站拍卡及完成登記程序。