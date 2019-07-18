動漫電玩節下周五開鑼　門票加至40元　可憑票參觀電競音樂節

繼書展後，第21屆「香港動漫電玩節」將於下周五（26日）開鑼，一連五日於會展舉行。今年參展商達150間，攤位數目更超過500個。大會安排在本周六（20日）於旺角麥花臣場館，為展覽首天首500位入場人士進行預先實名登記，限量品銷售則與去年相若。 另外，今年門票票價由以往35元提升至40元，加價14%，同場亦有舉辦「香港電競音樂節」，持票人士可憑其中一個展覽門票，即日免費參觀另一展覽。

PlayStation今年將會在會場推出「加碼優惠」，首3名購買人士將有機會獲超過兩萬元禮品。（張浩維攝）

今屆動漫電玩節將於7月26至30日舉行，大會提到今年繼續有限量品銷售，與去年相若。同時，大會亦安排於周六（20日）上午9時30分開始，於麥花臣場館為展覽首天首500位入場人士，預先進行實名登記。取得頭籌卡人士，可於26日當日早上按編號順序入場，名額先到先得。

門票五年來首次加價

香港動漫電玩節行政總裁梁中本指，今年票價將由以往35元提升至40元，是自5年來首次調整，門票亦會隨票附送多項優惠，包括10元的電影門票優惠。另外，香港旅遊發展局亦於26至28日同場舉行「香港電競音樂節」，市民只需購買其中一展門票，即可於同日免費參觀另一展覽。

香港動漫電玩節行政總裁梁中本指，今年票價將由以往35元提升至40元，是自5年來首次調整。（張浩維攝）

承接往年 Cosplay 大賽、PS4推出「加碼優惠」

今年大會將會承接往年舉辦多個節目及比賽，包括「電競嘉年華」、「創天綜合同人祭」、「香港原創動漫人型設計比賽」及「原創漫畫新星大賽」等。當中最矚目的「動漫電競 Cosplay 大賽」，會於26至28日舉行為期三日的總決賽，分別於「香港動漫電玩節」及「香港電競音樂節」的舞台進行。「亞太區 Cosplay 嘉年華」亦會於動漫節最後一日舉行，參加單位來自本地、台灣、日本、韓國等。

今年會場亦設香港玩具品牌館，展出原創品牌作品及傳統玩具，藉此結合傳統及創新玩具。（張浩維攝）

除了矚目的盛事，PlayStation4（PS4）今年亦將會在會場推出「加碼優惠」，場內人士購買任何型號 PS4 ，即可享減600元的優惠，每日名額合共400個；原定11月8日發售的PS4遊戲軟件「DEATH STRANDING」藍光光碟普通版、特別版及珍藏版亦將於動漫節率先展開預訂，名額共1,500個。另外，首3名於攤位購買任何PS4主機及預訂「DEATH STRANDING」珍藏版光碟，即可按排隊次序，從超過2萬元的3款禮品中任選1款。

參展商PlayStation市場傳訊部及網絡業務部（香港及東南亞）總經理趙善盈（左二）提到，今年或受外圍經濟因素影響，但她有信心影響不大。 （張浩維攝）

未有加強場內保安

被問到會否因近期示威活動而加強會場保安，梁中本指遊行人士屬和平表達意見，無需加強保安。他又提到，若需要提前閉館，會如應對颱風，加上參展商雙方合約上會列明應對措施，相信參展商會體諒。梁又表示，大會有足夠的觀眾基礎，故不擔心入場人次受影響。

另外，參展商PlayStation市場傳訊部及網絡業務部（香港及東南亞）總經理趙善盈提到，以往每年亦會估計銷售額有所增長，惟今年或受外圍經濟因素影響，但她提到有信心影響不大，期望銷售量能維持去年水平。