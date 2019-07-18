【逃犯條例】港大校長張翔與學生會面　黃程鋒：未了解學生想法

香港大學校長張翔早前發聲明譴責衝擊立法會屬「破壞性的行動」，其言論惹來港大師生及校友不滿，張翔今日（18日）在陸佑堂與學生公開會面，歷時約個半小時。港大學生會署理會長黃程鋒會後形容，今晚論壇是張翔了解師生的機會，但他認為，上周五（12日）學生亦有向張翔表達不少意見，但對方今日未展示出了解學生或師生想法，期望對方可作更好準備，在論壇後可就未回應之事出聲明。

張翔7月18日在港大陸佑堂與學生會面。（李澤彤攝）

▼現場對答節錄▼

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港大校長張翔與學生對話 無回應撤回聲明或譴責警方 （文字直播）

張翔在會面間，多次被問到會否撤回7月3日所發的聲明，以及警方早前到校園範圍內「路過」的事件。黃程鋒會後形容，今晚論壇是張翔了解師生的機會，但他認為，上周五學生亦有向張翔表達不少意見，但對方今日未展示出了解學生或師生想法，期望對方可作更好準備，在論壇後可就未回應之事出聲明。

他又呼籲作為港大校友的特首林鄭月娥，回應群眾五大訴求是原則性訴求，呼籲她回應而非只「公關手腕」地對話。而五大訴求分別為，撤控示威者、取消暴動定性、追究開槍責任、撤回修例，以及實行雙普選。

港大學生會署理會長黃程鋒總結發言，要求張翔回應，會否撤回聲明和譴責警方過度使用武力。（李澤彤攝）

港大畢業生議會常務委員廖振華則認為，雙方對話誠懇，屬坦白、公開的交流及討論，是「好開始」，但他質疑雙方交流不足夠，認為會面顯示學生與校長張翔距離大，呼籲港大校方、張翔釋出善意保護學生，令雙方可再作進一步溝通。



港大畢業生：張翔釋出善意 但認為雙方交流不足

同樣讀機械工程出身的他認為，作為科學家應按事實判斷，若張翔認為7.1有示威者衝擊立法會玻璃物件是破壞、是暴力需要譴責，應以同一標準去譴責多次警民衝突中，使用超乎比例暴力，引致記者、示威者甚至路過市民受傷的警員。

他又說，理解張翔處境，亦明白張翔想在港大做教學研究，但認為若缺學生支持，教學研究亦難以進行，他促張翔秉承港大校訓「明德格物」，再次考慮收回譴責聲明。他又認為，若張翔可合理合法下保護學生，將成本世紀初的最佳校長。作為港大畢業生，他呼籲特首林鄭月娥面對市民、示威者及校友。

就讀工程系二年級的潘同學說，對校長張翔願意出來公開對話，認為他兌現承諾，但時間僅有一個半小時，屬學生建議的一半是太短，「他似想對話，但未必有足夠時間了解。」

學生質疑會面太趕急 本科生大多不在港

他期望張翔承諾，支援遭無理指控的港大同學，並期望張翔日後亦在發表意見前先了解事件始末。

他說，由於是次會面太趕急，不少本科生不在港，又或需要實習，由於本科生以先到先得形式獲安排入場，故不少人未能出席，他期望未來的公開對話可安排在周末，方便校友及同學出席。他更稱留意到有大批內地生「排頭位」帶備標語入場，故亦臨時準備了不少標語牌，若對方舉牌會一起舉起。