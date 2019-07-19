「換肝中途離場」吳國際加入中大外科學系　醫學院確認聘用　

香港大學前肝膽胰外科臨床副教授吳國際在2017年，在手術期間離開崗位，令換肝病人開肚後要等數小時才做手術，引起社會譁然，瑪麗醫院的調查報告亦指手術中的中斷不「不必要」，而吳國際沒有做出妥善安排並「不能接受」。 中大醫學院今日（19日）確認，吳國際將加入外科學系工作，但基於私隱，不評論個別人士的僱用詳情。據悉，吳將出任教授級職位。

2017年「換肝中途離場」的吳國際將加入中大醫學院外科學系。（資料圖片／陳芷昕攝）

中大醫學院：經嚴謹公正遴選

香港大學前肝膽胰外科臨床副教授吳國際，去年10月在瑪麗醫院監督換肝手術期間離開3小時，前往養和醫院協助另一醫生進行手術，引起社會譁然。

中大醫學院今確認吳國際將加入中大醫學院外科學系。醫學院又提到，中大醫學院重視教職員的質素和表現，而在人事聘任方面，他們秉持「用人唯才」、「寧缺勿濫」的宗旨，有嚴謹及公正的遴選機制。招聘以公開及公平競爭為原則，相關招聘委員會全面審視申請人多方面的水平及表現以作甄選，確保能選出最適合人士擔任相關職位。

吳國際在2017年在瑪麗醫院監督換肝手術中途離開3小時，前往養和醫院協助另一醫生進行手術，瑪麗醫院的調查報告亦直指，行動中斷手術「不必要」，港大醫學院最終決定不與吳續約。吳國際其後轉到香港大學深圳醫院工作，但不足一年，吳國際就返港轉到香港中文大學外科學系工作。

香港大學深圳醫院回覆稱，不便評論個別醫生職業規劃及發展方向。有關消息請與當事人核實。